भीड़ ने घेरा तो हाथ जोड़कर रास्ता मांगने लगे सलमान खान, फिर बच्चे के लिए उठाया बड़ा कदम

बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों के साथ-साथ अपनी दरियादिली और पारिवारिक जुड़ाव को लेकर सुर्खियों में हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सलमान खान ने मुंबई में कई प्रमुख स्थलों और अपने परिवार के साथ भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

सोशल मीडिया पर सलमान खान के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें फैंस को उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। गणेशोत्सव के दौरान सलमान खान भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार के आवास पर गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान अभिनेता माथे पर तिलक और सिर पर बीनी पहने बेहद सादे और कैजुअल अंदाज में नजर आए।

जैसे ही सलमान शेलार के घर से बाहर निकले, उन्हें देखने के लिए फैंस और पैपराजी का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सलमान का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस स्थिति को संभालते हुए सलमान ने बेहद विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़कर फैंस से पीछे हटने और रास्ता देने का अनुरोध किया।

इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और भीड़ के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हालांकि, भारी हंगामे के बीच सलमान खान की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। अभिनेता ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को रोका ताकि बच्चे को कोई चोट न पहुंचे। सलमान ने न सिर्फ उस बच्चे से हाथ मिलाया, बल्कि उसे भीड़ से सुरक्षित बाहर भी निकाला। सलमान की इस दरियादिली ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है।

फिल्मों के साथ-साथ सलमान खान छोटे पर्दे पर भी लगातार एक्टिव हैं। वह रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के नए सीजन को होस्ट कर रहे हैं, जहां उनकी एंकरिंग को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा, सलमान खान की आने वाली फिल्मों को लेकर भी फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। वामशी पैडिपल्ली के निर्देशन में बन रही SVC63 एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के जरिए सलमान खान पहली बार साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।