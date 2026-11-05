सलमान खान ने सुबह खाली पेट रिकॉर्ड किया 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाना, साजिद खान ने खोला दिलचस्प राज

सलमान खान ने हाल ही में रिलीज हुए फिल्म 'मातृभूमि' के गाने "तेरी सेक्सी ब्यूटी" को अपनी आवाज दी है। बता दे कि इस गाने में उनके साथ चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं। इस ट्रैक में सलमान खान की आवाज और चित्रांगदा का ग्लैमर एक साथ उनकी रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री के जरिए दिल जीत रहा है।

जब बात फैंस को सरप्राइज देने की आती है तो सलमान खान से बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता। सुपरस्टार ने अपने नए ट्रैक के लिए माइक पकड़ कर एक बार फिर से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। लेकिन, आपको बता दे कि जितना एक्साइटिंग यह गाना है, उतना ही मजेदार इसे बनाने की कहानी है।

म्यूजिक कंपोजर साजिद अली खान ने इस प्रमोशनल चार्टबस्टर को आखिरी मिनट पर बनाने और सलमान खान के ऑन बोर्ड आने के बारे में खुलकर बात की, साथ ही स्टूडियो सेशन के बारे में भी बाते साझा करते हुए कहा, एक हफ्ते पहले सलमान भाई ने मुझे फोन करके कहा कि चलो, इसे रिकॉर्ड करते हैं। मेरी बस एक शर्त थी। मैंने उनसे कहा, 'जब आप सुबह उठें, तो कुछ भी खाना-पीना मत। मुझे फोन करना, मैं जल्दी से स्टूडियो आ जाऊंगा और हम वहीं इसे रिकॉर्ड कर लेंगे।'

साजिद ने कहा, मुझे उनकी आवाज में जैज सिंगर्स जैसी भारी और थोड़ी खुरदरी आवाज चाहिए थी। स्टूडियो में हमने कुछ जैज गाने सुने, जिसके बाद वह भी उसी मूड में आ गए। उन्हें इसे रिकॉर्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उन्हें यह गाना पहले से ही याद था।

वह देर से जोश से भरा किया गया कॉल इस तरह से प्योर गोल्ड बनकर सामने आया। भले ही शुरुआत में सलमान चाहते थे कि फिल्म की इंटेंस वाइब के हिसाब से इसकी लिरिक्स में बदलाव किया जाए, लेकिन उनकी गट फीलिंग ने उन्हें तुरंत इसमें कूदने के लिए कहा।

ऐसे में म्यूजिक कंपोजर साजिद अली खान की बात मानते हुए सलमान जैसे सुबह उठे वह खाली पेट अपनी आवाज को बिल्कुल नेचुरल रखने के लिए स्टूडियो पहुंच गए, ताकि उनकी आवाज में वही भारी और खुरदुरापन आ सके जिसकी जरूरत थी। सलमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह जिस भी चीज से जुड़ते हैं, उसमें अपना अलग ही अंदाज और जादू भर देते हैं।

तेरी सेक्सी ब्यूटी को साजिद खान ने म्यूजिक देने के साथ बोल लिखे हैं, जबकि गाने की कोरियोग्राफी सीजर गोंजाल्विस ने की है। सलमान खान की आवाज के साथ, कैची बिट्स और खूबसूरत प्रेजेंटेशन के जरिए यह गाना फिल्म में ग्लैमर के साथ एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज है।

‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ अब सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुका है। इस गाने के जरिए दर्शकों को सलमान खान का म्यूजिकल अंदाज देखने-सुनने को मिल रहा है, वहीं चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी नई और फ्रेश जोड़ी भी लोगों का ध्यान खींच रही है।