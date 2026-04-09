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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (17:22 IST)

सलमान खान ने गुनगुनाई नई धुन, 'मातृभूमि' के अगले गाने को लेकर बढ़ी उत्सुकता

Salman Khan new song
सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के अगले गाने को लेकर इंतज़ार और भी बढ़ता जा रहा है, खासकर तब से जब सुपरस्टार ने खुद एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह एक गाने की धुन गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो इस मच-अवेटेड फिल्म के अगले ट्रैक की तरफ इशारा करता है।
 
सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, 'मेरा जी नहीं भरा।' वीडियो में सलमान खान गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। 
 
प्रोडक्शन के करीबी एक सोर्स ने खुलासा किया, 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का आने वाला गाना फिल्म की कहानी पर ज्यादा फोकस करता है। इस गाने में सलमान खान या चित्रांगदा सिंह नजर नहीं आएंगे, बल्कि यह फिल्म के दो नए चेहरों को पेश करेगा जो कहानी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके पीछे का आइडिया हमेशा से फिल्म की दुनिया को और बड़ा करना और दर्शकों को इसके किरदारों और उनके इमोशनल सफर की गहरी झलक दिखाना रहा है।
 
दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान इस खास गाने में नजर नहीं आएंगे। यह फैसला पूरी तरह से स्क्रिप्ट की डिमांड पर लिया गया है। सोर्स ने आगे बताया, स्क्रीनप्ले के प्रति ईमानदार रहने के लिए यह सोच-समझकर लिया गया फैसला है। फिल्म का हर गाना एक मकसद पूरा करता है, और यह गाना खास तौर पर नए किरदारों और उनके सफर को स्थापित करने में मदद करता है।
 
'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा किया गया है, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और जुझारूपन का एक बेबाक चित्रण पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी।
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