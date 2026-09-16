सोहेल खान के घर हुआ गणपति विसर्जन, सलमान समेत पूरा खान परिवार बप्पा की भक्ति में डूबा आया नजर
बॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान ने हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव की अपनी पारिवारिक परंपरा को पूरी अकीदत और उत्साह के साथ निभाया। खान परिवार में गणेश चतुर्थी के जश्न की धूम हमेशा देखने लायक होती है। इस बार गणपति बप्पा का यह उत्सव और विसर्जन समारोह भाई सोहेल खान के आवास पर आयोजित किया गया था।
#WATCH | Actor Salman Khan participated in 'aarti' at his brother and actor Sohail Khan's house after Ganpati Visarjan.— ANI (@ANI) September 16, 2026
(Source: Salman Khan's PR team) pic.twitter.com/xWemo7VKIA
विसर्जन की पूजा के दौरान सलमान खान अपने पूरे परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए। सोहेल खान के बिल्डिंग परिसर में ही विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके लिए परिसर के भीतर एक बड़ा पानी का टैंक तैयार किया गया था, ताकि पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित तरीके से विसर्जन संपन्न हो सके।
सलमान खान की बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलविरा खान अग्निहोत्री अपने-अपने परिवारों के साथ पूजा में शामिल हुईं। वहीं, अरबाज़ खान के बेटे अरहान खान गणपति बाप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने में मदद करते दिखे। अभिनेता वरुण शर्मा और यूलिया वंतूर ने भी विसर्जन से पहले बप्पा की आरती उतारी और आशीर्वाद प्राप्त किया। सोशल मीडिया पर गणेश विसर्जन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।
Megastar #SalmanKhan at #SohailKhan's residence for #Ganapati celebrations..!! pic.twitter.com/GEvjP7Mqpp— Salman Khan Fan Club (@BSKFanClub) September 16, 2026
पैपराजी के साथ मस्ती और नया अंदाज
पैपराजी और मीडिया के सामने अक्सर गंभीर नजर आने वाले सलमान खान इस मौके पर बेहद खुशमिजाज और बेफिक्र मूड में दिखे। विसर्जन के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने पैपराजी से नजरें मिलाईं, मुस्कुराए और खिलखिलाकर हंस पड़े।
वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी अगली बड़े बजट की फिल्म के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस आगामी फिल्म के लिए लीन और फिट लुक अपनाया है। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म मशहूर निर्देशक वंशी पैडीपल्ली द्वारा निर्देशित की जा रही है, जिसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं।