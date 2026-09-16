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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (11:32 IST)

सोहेल खान के घर हुआ गणपति विसर्जन, सलमान समेत पूरा खान परिवार बप्पा की भक्ति में डूबा आया नजर

Salman Khan Ganpati Visarjan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:35 IST)
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बॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान ने हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव की अपनी पारिवारिक परंपरा को पूरी अकीदत और उत्साह के साथ निभाया। खान परिवार में गणेश चतुर्थी के जश्न की धूम हमेशा देखने लायक होती है। इस बार गणपति बप्पा का यह उत्सव और विसर्जन समारोह भाई सोहेल खान के आवास पर आयोजित किया गया था। 
 
विसर्जन की पूजा के दौरान सलमान खान अपने पूरे परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए। सोहेल खान के बिल्डिंग परिसर में ही विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके लिए परिसर के भीतर एक बड़ा पानी का टैंक तैयार किया गया था, ताकि पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित तरीके से विसर्जन संपन्न हो सके। 
 
सलमान खान की बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलविरा खान अग्निहोत्री अपने-अपने परिवारों के साथ पूजा में शामिल हुईं। वहीं, अरबाज़ खान के बेटे अरहान खान गणपति बाप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने में मदद करते दिखे। अभिनेता वरुण शर्मा और यूलिया वंतूर ने भी विसर्जन से पहले बप्पा की आरती उतारी और आशीर्वाद प्राप्त किया। सोशल मीडिया पर गणेश विसर्जन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।  
 
पैपराजी के साथ मस्ती और नया अंदाज
पैपराजी और मीडिया के सामने अक्सर गंभीर नजर आने वाले सलमान खान इस मौके पर बेहद खुशमिजाज और बेफिक्र मूड में दिखे। विसर्जन के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने पैपराजी से नजरें मिलाईं, मुस्कुराए और खिलखिलाकर हंस पड़े।  
 
वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी अगली बड़े बजट की फिल्म के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस आगामी फिल्म के लिए लीन और फिट लुक अपनाया है। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म मशहूर निर्देशक वंशी पैडीपल्ली द्वारा निर्देशित की जा रही है, जिसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। 
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