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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 18 मई 2026 (10:26 IST)

फिटनेस अवतार में नजर आए सलमान खान, सुपरस्टार फ्लॉन्ट करते दिखे रिप्ड एब्स

Salman Khan fitness
सलमान खान, जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और दुनियाभर में फैली जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी हर पोस्ट के साथ तहलका मचा देते हैं। फैंस हमेशा उनकी वर्क लाइफ, पर्सनल मोमेंट्स और फिटनेस रूटीन की झलक पाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 
 
फिटनेस आइकन माने जाने वाले सलमान अक्सर अपने वर्कआउट सेशन्स और दमदार फिजिक की तस्वीरें शेयर कर सुर्खियां बटोरते हैं। सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक शानदार तस्वीर शेयर की, जिसमें वह सोफे पर लेटे हुए अपने चिज़ल्ड एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। 
 
तस्वीर के साथ उन्होंने एक मजेदार और दिलचस्प कैप्शन भी लिखा। सलमान खान ने लिखा, मैं, खुद और सिर्फ मैं… अपने आप के साथ रहने के दो तरीके होते हैं — Alone और Lonely। Alone मतलब अपनी पसंद से अकेले रहना, और Lonely मतलब जब कोई आपके साथ रहना ही ना चाहे… अब इसके आगे आपको खुद समझना है कि क्या करना चाहिए।
 
सलमान खान अपनी अगली बड़ी फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस की तैयारी में जुट चुके हैं। सलमा खान द्वारा सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की एक दमदार और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।
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