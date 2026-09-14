सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे अबीर सिंह 'टार्जन' से करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, सूरज पंचोली भी आएंगे नजर!

बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेरा का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। बीते करीब तीन दशकों से शेरा, सलमान खान की सबसे मजबूत ढाल बनकर उनके साथ नजर आते रहे हैं। सलमान खान भी शेरा को अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानते हैं।

यही वजह है कि जब भी शेरा या उनके परिवार से जुड़ी कोई खबर आती है, तो सिनेप्रेमी और सलमान के फैंस उस पर खास ध्यान देते हैं। अब शेरा के बेटे अबीर सिंह जबरदस्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह यह है कि अबीर सिंह जल्द ही अभिनय की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। लंबे समय से चल रहीं अटकलों के बाद अब उनके डेब्यू प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

क्या होगा अबीर सिंह की पहली फिल्म का नाम?

हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो शेरा के बेटे अबीर सिंह जिस फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका नाम 'टार्जन' बताया जा रहा है। हालांकि इस फिल्म को लेकर अभी कई बातों पर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने अभी से फैंस का ध्यान खींच लिया है। खबर यह भी है कि इस फिल्म में अबीर सिंह के साथ बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली भी मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं।

सूरज पंचोली का सलमान खान के साथ पहले से ही खास कनेक्शन रहा है। सूरज ने साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'हीरो' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसे सलमान खान ने खुद प्रोड्यूस किया था। ऐसे में अबीर और सूरज की यह जोड़ी ऑन-स्क्रीन क्या कमाल दिखाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

अबीर सिंह के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा पहली बार साल 2022 में शुरू हुई थी। उस समय सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सलमान खान खुद अबीर के लिए एक बेहतरीन स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं और उनके लॉन्च की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खबर तो यह भी थी कि सलमान ने इस फिल्म के निर्देशन के लिए दिवंगत अभिनेता और मशहूर निर्देशक सतीश कौशिक से बात की थी।

सब कुछ तय माना जा रहा था और जनवरी 2023 से फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि, मार्च 2023 में सतीश कौशिक के आकस्मिक निधन के बाद यह प्रोजेक्ट अनिश्चितकाल के लिए टल गया था।

गौरतलब है कि अबीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से अनजान नहीं हैं। कैमरे के सामने आने से पहले उन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियों को समझा है। अबीर ने साल 2016 में आई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सुल्तान' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। यानी वह पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे रहकर अभिनय और सिनेमा के हुनर को निखार रहे थे।

क्या सलमान खान करेंगे फिल्म प्रोड्यूस?

फिलहाल फिल्म 'टार्जन' का निर्देशन कौन करेगा, इसे कौन-सा प्रोडक्शन हाउस बना रहा है और बाकी स्टार कास्ट में कौन-कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। इस बात को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है कि सलमान खान इस फिल्म को अपने बैनर तले प्रोड्यूस करेंगे या फिर इसमें कोई खास कैमियो रोल निभाते दिखेंगे।