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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (16:57 IST)

प्रभास के पिता बनकर 'सालार पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम' में एंट्री करेंगे बड़े स्टार, कहानी में होगा अहम रोल

Salaar Part 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (16:59 IST)
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होम्बले फिल्म्स की 'सालार पार्ट 1 – सीजफायर', जिसमें प्रभास लीड रोल में थे और प्रशांत नील ने इसे डायरेक्ट किया था, 2023 में रिलीज के बाद बड़ी सिनेमाई घटना बन गई थी। खांसार की डिस्टोपियन दुनिया पर आधारित इस फिल्म ने अपनी दमदार कहानी, बड़े स्तर के एक्शन और शानदार वर्ल्ड-बिल्डिंग से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। 
 
पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद अब होम्बले फिल्म्स इसके और भी बड़े सीक्वल 'सालार पार्ट 2 – शौर्यांग पर्वम' की तैयारी कर रही है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।
अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक जाने-माने अभिनेता फिल्म में प्रभास के पिता का किरदार निभाने वाले हैं। यह एक्शन ड्रामा देवा (प्रभास) और वरदराज मन्नार (पृथ्वीराज सुकुमारन) की जटिल दोस्ती की कहानी को आगे बढ़ाएगा। पहले पार्ट का अंत देवा की पहचान और उसकी वंशावली को लेकर एक बड़े ट्विस्ट के साथ हुआ था, जिसने सीक्वल में आने वाले बड़े संघर्ष की जमीन तैयार कर दी है।
 
इंडस्ट्री से जुड़े एक स्वतंत्र सूत्र के मुताबिक, एक बड़े अभिनेता ने सालार: भाग 2 – शौर्यांग पर्वम की कास्ट जॉइन की है। वह धरा शौर्यांग का किरदार निभाएंगे, जो फिल्म के मुख्य किरदार देवा यानी प्रभास के पिता हैं। यह कास्टिंग फिल्म के लिए काफी अहम है। इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है और देवा के पिता के रूप में उनका किरदार कहानी में बेहद महत्वपूर्ण होगा।
 
सालार: भाग 2 – शौर्यांग पर्वम का प्री-प्रोडक्शन काम भी तेजी से शुरू हो गया है। डायरेक्टर प्रशांत नील और होम्बले फिल्म्स के प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर ने इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है। सालार: भाग 1 – सीजफायर को बड़े स्तर पर बनाया गया था और अब दर्शक इसके अगले पार्ट से और भी बड़े स्केल की उम्मीद कर रहे हैं।
 
वहीं, बड़े बजट में बनी सालार: भाग 1 – सीजफायर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी। यह 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी और ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में तीसरे नंबर पर रही। यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली A-रेटेड तेलुगु फिल्म भी बनी और अपनी थिएट्रिकल रन के अंत तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में 19वें स्थान पर रही। फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 300 से ज्यादा दिनों तक ट्रेंड करती रही।
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