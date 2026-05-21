नेटफ्लिक्स पर छाई 'कर्तव्य', सैफ अली खान की फिल्म बनी ग्लोबल सेंसेशन

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की फिल्म 'कर्तव्य', जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, धीरे-धीरे इस साल के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले क्राइम ड्रामा के रूप में उभर रही है। सैफ अली खान के लीड रोल वाली यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही गहरा असर छोड़ रही है और न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी दर्शकों के बीच लगातार सुर्खियां बटोर रही है।

अपनी सस्पेंस से भरी कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और इंटेंस क्राइम बैकड्रॉप की वजह से यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। ​इस फिल्म ने अब नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए जबरदस्त तहलका मचा दिया है।

'कर्तव्य' इस समय भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और दुनिया के 16 देशों में 'ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्म' कैटेगरी में दूसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर चुकी है। यह कामयाबी फिल्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी को साफ दिखाती है और यह भी जाहिर करती है कि अलग-अलग देशों और मार्केट्स के दर्शक इसे कितना पसंद कर रहे हैं।

दर्शकों और समीक्षकों दोनों से मिल रही तारीफों ने इसके प्रभाव को और मजबूत कर दिया है, जहां कई लोग इसे सैफ अली खान के अब तक के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक बता रहे हैं।

​फिल्म में सैफ अली खान एक ईमानदार छोटे शहर के पुलिस वाले के किरदार में हैं, जो मर्डर, करप्शन, बाल शोषण और समाज में गहराई तक फैली जातिगत रूढ़ियों के एक अंधेरे और उलझे हुए जाल में फंस जाता है। उनके साथ रसिका दुग्गल, मनीष चौधरी और संजय मिश्रा ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है, जो दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ती है।

​रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा प्रोड्यूस और पुलकित द्वारा डायरेक्ट व लिखी गई फिल्म 'कर्तव्य' इस समय नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।