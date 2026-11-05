Koffee With Karan 9: सैफ अली खान पर हमले को याद कर भावुक हुईं करीना कपूर, बोलीं- 6 महीने तक ठीक से सो नहीं पाई

करण जौहर के टॉक शो ‘कॉफ़ी विद करण 9’ के चौथे एपिसोड में बॉलीवुड की सबसे पावरफुल जोड़ियों में से एक—करीना कपूर खान और सैफ़ अली खान—एक साथ नज़र आए। एपिसोड के ऑन-एयर होते ही दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। शो के दौरान इस कपल ने जहां एक तरफ़ अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े कई हल्के-फुल्के पल साझा किए, वहीं दूसरी ओर जनवरी 2025 में हुए खौफ़नाक हादसे को याद कर दोनों भावुक भी दिखे।

एपिसोड की सबसे चर्चित बात रही सैफ़ अली खान पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र। 16 जनवरी 2025 की तड़के सुबह बांद्रा स्थित उनके घर में एक अज्ञात हमलावर घुस आया था। उस भयानक रात को याद करते हुए सैफ़ ने कहा कि वह उनकी ज़िंदगी की "सबसे ख़राब रात" थी।

करीना कपूर ने उस पल के डर को बयां करते हुए बताया, उस हमले के बाद मैं लगातार छह महीने तक ठीक से सो नहीं सकी थी। मैं इतनी सहमी हुई थी कि मुझे हर आहट पर डर लगता था। जब सैफ ज़ख्मी हालत में थे, तो मैं सड़क पर चिल्ला रही थी—'रुको, रुको!' सब कुछ किसी डरावनी फ़िल्म के सीन जैसा लग रहा था।

बेटों के सामने हुआ हमला

सैफ़ पर हुए इस हमले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमलावर ने उन पर चाकू से छह वार किए थे, जिससे उनकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी और हाथों पर गंभीर चोटें आई थीं। लीलावती अस्पताल में सैफ को 2.5 घंटे की लंबी न्यूरोसर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी से गुज़रना पड़ा था।

सैफ़ ने शो में बताया कि रिकवरी का दौर बेहद मुश्किल और दर्दनाक था। सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव इस बात का था कि उनके दोनों मासूम बच्चों ने इस पूरी घटना को अपनी आँखों से देखा था। हालांकि, इस मुश्किल घड़ी में दोनों ने अपने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों से मिले अपार समर्थन और दुआओं के लिए दिल से आभार व्यक्त किया।

करण जौहर की टांग खिंचाई

हादसे की डरावनी यादों के बीच एपिसोड में हंसी-मज़ाक का सिलसिला भी देखने को मिला। हमेशा की तरह करीना कपूर ने होस्ट करण जौहर की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। करीना ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि वह बहुत राहत महसूस कर रही हैं कि ‘कॉफ़ी विद करण’ अपने आख़िरी सीज़न में पहुंच गया है, क्योंकि अब उन्हें बार-बार इस शो में नहीं आना पड़ेगा।

इस पर करण जौहर ने भी अपने ट्रेडमार्क अंदाज़ में जवाब देते हुए कहा, "आखरी सीज़न के प्रति इतनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!" वहीं सैफ़ ने बीच में टोकते हुए मज़ाक किया कि उन्हें अक्सर लगता है कि वह इस शो के लिए पूरी तरह 'मिसफ़िट' या गलत पसंद हैं।

नंबर-1 एक्टर कौन? और सैफ़ का मज़ेदार 'कविता' वाला जवाब

रैपिड-फ़ायर और गेम राउंड के दौरान जब करण ने करीना से पूछा कि मौजूदा दौर का नंबर-1 एक्टर कौन है, तो सैफ़ ने तुरंत अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, "तुम्हें अपने अलावा बाकी कलाकारों की तारीफ़ करने की भी इजाज़त है।"

शो के सबसे मज़ेदार गेम राउंड में जब दोनों को 'K' अक्षर से शुरू होने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं के नाम बताने को कहा गया, तो सैफ़ ने बिना सोचे तुरंत "कविता" नाम दे दिया। जब करण और करीना हंसने लगे तो सैफ़ ने अपने बचाव में कहा, "अरे, बॉलीवुड में कविता नाम की भी तो कोई न कोई एक्ट्रेस होगी ही!"