शनिवार, 9 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sai pallavi birthday doctor to superstar inspiring journey no makeup natural beauty
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 9 मई 2026 (11:35 IST)

डॉक्टर से 'नेचुरल ब्यूटी' स्टार बनीं साई पल्लवी, ठुकरा चुकी हैं करोड़ों रुपए का फेयरनेस एड

Sai Pallavi Birthday
फिल्म इंडस्ट्री में जहां चकाचौंध, भारी-भरकम मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरीज का बोलबाला है, वहां एक ऐसी अभिनेत्री भी है जिसने इन सभी मापदंडों को चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों की 'नेचुरल ब्यूटी' साई पल्लवी की। 9 मई को साई पल्लवी अपना जन्मदिन मना रही हैं। 
 
आइए जानते हैं, कैसे एक डॉक्टर अपनी सादगी के दम पर करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। साई पल्लवी का पूरा नाम साई पल्लवी सेंथमराई है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि वह केवल एक मंझी हुई कलाकार ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं। उन्होंने जॉर्जिया की 'त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी' से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और साल 2016 में MBBS की डिग्री हासिल की। 
 
डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही साई पल्लवी को फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। साई पल्लवी का फिल्मी सफर किसी परीकथा से कम नहीं है। जब वह जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं, तब उन्हें 2014 में मलयालम फिल्म 'प्रेमम' का ऑफर मिला। उन्होंने अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान फिल्म की शूटिंग की। इस फिल्म में 'मलार' के उनके किरदार ने उन्हें दक्षिण भारत में घर-घर की पहचान दिला दी और उन्हें 'बेस्ट फीमेल डेब्यू' का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।
ठुकराया 2 करोड़ का फेयरनेस क्रीम एड
आज के दौर में जब बड़े-बड़े सितारे करोड़ों के लिए किसी भी ब्रांड का चेहरा बन जाते हैं, साई पल्लवी ने नैतिकता की एक नई मिसाल पेश की। साल 2019 में उन्हें एक मशहूर फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था।
 
साई ने इस विज्ञापन को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह गोरेपन को सुंदरता का पैमाना नहीं मानतीं। उनका मानना है कि वह भारतीय हैं और उनका प्राकृतिक रंग ही उनकी असली पहचान है। वह समाज में रंगभेद को बढ़ावा देने वाली किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं।
 
नो-मेकअप पॉलिसी 
साई पल्लवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह फिल्मों में मेकअप का इस्तेमाल न के बराबर करती हैं। वह अपनी चेहरे की खामियों, जैसे कि पिंपल्स और एक्ने को छिपाने के बजाय उन्हें फ्लॉन्ट करने में विश्वास रखती हैं। साई पल्लवी के अनुसार: "मैं सिर्फ आई लाइनर और बिंदी लगाती हूं ताकि तेज लाइट्स के बीच आंखें विजिबल रहें, वरना मुझे अपनी नेचुरल स्किन से बेहद प्यार है।"
'रामायण' की सीता बनने को तैयार
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपनी धाक जमाने के बाद साई पल्लवी ने हाल ही में आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म 'एक दिन' से बॉलीवुड में कदम रखा है। अब वह वह नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' में माता सीता की भूमिका निभाएंगी। उनकी सादगी, मर्यादा और बेहतरीन अभिनय क्षमता को देखते हुए दर्शकों का मानना है कि इस पवित्र किरदार के लिए उनसे बेहतर चुनाव कोई और नहीं हो सकता था।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
क्रिकेट के बाद अब टीवी पर धमाका करेंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे नया शो, टीजर रिलीज

चेकर्ड आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह का बॉस लेडी लुक, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहर

चेकर्ड आउटफिट में रकुल प्रीत सिंह का बॉस लेडी लुक, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहरबॉलीवुड की 'ग्लैमर क्वीन' रकुल प्रीत सिंह अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। रकुल हमेशा अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने अपना बॉस लेडी लुक फैंस के साथ शेयर किया है। तस्वीरों में रकुल ग्रे चेकर्ड थ्री-पीस को-आर्ड सेट में न केवल बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं।

जब मोना शौरी को पता चला पति बोनी कपूर और श्रीदेवी का है अफेयर, ऐसी हो गई थी हालत, जसपिंदर नरूला ने किया खुलासा

जब मोना शौरी को पता चला पति बोनी कपूर और श्रीदेवी का है अफेयर, ऐसी हो गई थी हालत, जसपिंदर नरूला ने किया खुलासाबॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे दर्दनाक किस्से छिपे होते हैं, जिनकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता। उन्हीं में बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी दिवंगत मोना शौरी कपूर की है। जब मोना को अपने पति बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में बता चला तो वह टूट गई थीं।

क्रिकेट के बाद अब टीवी पर धमाका करेंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे नया शो, टीजर रिलीज

क्रिकेट के बाद अब टीवी पर धमाका करेंगे रोहित शर्मा, लेकर आ रहे नया शो, टीजर रिलीजभारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने हमेशा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर आग लगाई है। लेकिन अब, क्रिकेट के मैदान से परे, रोहित एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद, रोहित शर्मा मनोरंजन की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं।

डॉक्टर से 'नेचुरल ब्यूटी' स्टार बनीं साई पल्लवी, ठुकरा चुकी हैं करोड़ों रुपए का फेयरनेस एड

डॉक्टर से 'नेचुरल ब्यूटी' स्टार बनीं साई पल्लवी, ठुकरा चुकी हैं करोड़ों रुपए का फेयरनेस एडफिल्म इंडस्ट्री में जहां चकाचौंध, भारी-भरकम मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरीज का बोलबाला है, वहां एक ऐसी अभिनेत्री भी है जिसने इन सभी मापदंडों को चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों की 'नेचुरल ब्यूटी' साई पल्लवी की। 9 मई को साई पल्लवी अपना जन्मदिन मना रही हैं।

विजय देवरकोंडा ने कभी सिंगर बनने का देखा था सपना, आज हैं साउथ के सबसे महंगे सुपरस्टार

विजय देवरकोंडा ने कभी सिंगर बनने का देखा था सपना, आज हैं साउथ के सबसे महंगे सुपरस्टारभारतीय सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और 'क्रश ऑफ द नेशन' कहे जाने वाले अभिनेता विजय देवरकोंडा 9 मई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हैदराबाद की गलियों से निकलकर सिल्वर स्क्रीन तक का उनका सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। अपनी बेबाकी और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर विजय आज न केवल साउथ बल्कि पूरे भारत में एक ब्रांड बन चुके हैं।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com