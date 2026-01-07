बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Rupali Ganguly took a selfie in front of the mirror photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 7 जनवरी 2026 (16:09 IST)

रुपाली गांगुली ने मिरर के सामने ली सेल्फी, दिलकश अंदाज जीता फैंस का दिल

Rupali Ganguly photos
रुपाली गांगुली टीवी की दुनिया की सबसे चहेती एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्हें घर-घर में अनुपमा के नाम से जाना जाता है। रुपाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस संग अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं। 
 
हाल ही में रुपाली ने अपनी कुछ मिरर सेल्फी शेयर की है। इन तस्वीरों में वह कांच के सामने खड़े होकर सेल्फी लेती दिख रही हैं। 
 
तस्वीरों में रुपाली मरून कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने दिख रही हैं। उन्होंने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
इसके साथ रुपाली ने चश्मा भी लगाया हुआ है। तस्वीरों में वह अलग-अलग पोज में सेल्फी लेती दिख रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, Mirror is Mirroring 
 
बता दें कि रुपाली गांगुली को टीवी सीरियल 'अनुपमा' से जबरदस्त पहचान मिली है। टीवी शोज के अलावा वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर रुपाली के 3 मिलियन फॉलोअर्स है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ते हुए 'धुरंधर' बनी बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ते हुए 'धुरंधर' बनी बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिटएक ऐसे उद्योग में जहां सफलता को आंकड़ों से मापा जाता है, कुछ ही पल ऐसे होते हैं जब ये आंकड़े इतिहास बन जाते हैं। धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल रचा है, जब उन्होंने एक ही भाषा हिंदी में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नेतृत्व किया।

बिकिनी पहन फातिमा सना शेख ने लगाई झील में छलांग, फैंस संग शेयर किया एक्सपीरियंस, वीडियो वायरल

बिकिनी पहन फातिमा सना शेख ने लगाई झील में छलांग, फैंस संग शेयर किया एक्सपीरियंस, वीडियो वायरलबॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने करियर और जिंदगी के छोटे-बड़े पलों को फैंस संग शेयर करती हैं। फातिमा इन दिनों वेकेशन पर है। इस दौरान एक्ट्रेस ने पहाड़ से झील में छलांग लगाते हुए अपना एक वीडिय शेयर किया है।

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रचा इतिहास, पुष्पा 2 को पछाड़कर बनी हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रचा इतिहास, पुष्पा 2 को पछाड़कर बनी हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्महिंदी सिनेमा के इतिहास में जिस रिकॉर्ड को कुछ समय पहले तक तोड़ पाना नामुमकिन माना जा रहा था, उसे फिल्म 'धुरंधर' ने कर दिखाया है। अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'पुष्पा 2' (हिंदी वर्जन) का लाइफटाइम बिजनेस शीर्ष पर था, लेकिन 'धुरंधर' ने इस रिकॉर्ड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत बिपाशा बसु ने जीते हैं कई अवॉर्ड्स

अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत बिपाशा बसु ने जीते हैं कई अवॉर्ड्सबॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस बिपाशा बसु 7 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। दिल्ली में जन्मीं बिपाशा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की। बॉलीवुड में बिपाशा ने अपने करियर की शुरूआत साल 2001 में रिलीज फिल्म 'अजनबी' से की। इस फिल्म में बिपाशा के अपोजिट अक्षय कुमार थे। फिल्म में बिपाशा का किरदार ग्रे शेड्स लिए हुए था।

38 की उम्र में दुल्हन बनेंगी श्रद्धा कपूर! शादी के सवाल पर तोड़ी चुप्पी

38 की उम्र में दुल्हन बनेंगी श्रद्धा कपूर! शादी के सवाल पर तोड़ी चुप्पीबॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। श्रद्धा काफी समय से राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। दोनों साथ में कई बार स्पॉट होते रहते हैं। हालांकि श्रद्धा ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com