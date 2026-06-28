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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 28 जून 2026 (14:25 IST)

रोहित शेट्टी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 20 करोड़ की रंगदारी!

Rohit Shetty Threat
बॉलीवुड के गलियारों में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का खौफ गहरा गया है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और स्टंट मास्टर रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक बार फिर निशाना बनाया गया है। शनिवार सुबह रोहित शेट्टी की टीम को 90 सेकंड का एक कथित ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ, जिसमें फिल्ममेकर से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। 
 
इस धमकी भरे क्लिप में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ महीने पहले उनके जुहू स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी सिर्फ एक "ट्रेलर" थी, और यदि पैसे नहीं दिए गए, तो इस बार गोलियां सीधे रोहित शेट्टी को लगेंगी।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और जुहू पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया है और ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस बड़ी सुरक्षा चुनौती के बीच, रोहित शेट्टी अपने लोकप्रिय रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' की ग्रैंड रिलीज की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं।
 
खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि इस 90 सेकंड के धमकी भरे ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज शुभम लोनकर की है। शुभम लोनकर, जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। लोनकर फिलहाल एक भगोड़ा अपराधी है, जो साल 2024 में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपियों में से एक है।
रोहित शेट्टी को निशाना बनाए जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले, 1 फरवरी 2026 की आधी रात को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके नौ मंजिला आवासीय भवन के बाहर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पांच राउंड फायरिंग की थी। उस हमले में एक गोली उनके निजी जिम की खिड़की पर भी लगी थी। हमले के तुरंत बाद बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
 
वास्तविक जिंदगी के 'खतरे' और सुरक्षा चिंताओं के बीच, रोहित शेट्टी का पेशेवर सफर नहीं रुका है। वह दो साल के लंबे अंतराल के बाद स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के साथ बतौर होस्ट वापसी कर रहे हैं। शो के अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका के खूबसूरत शहर केपटाउन में जून के अंत में पूरी हो चुकी है।
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