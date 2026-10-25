हमारे घर पर गोलियां चल रही हैं, 'बिग बॉस 20' में छलका रोहित शेट्टी का दर्द

सपनों की नगरी मुंबई पिछले कुछ समय से किसी क्राइम-थ्रिलर फिल्म के सेट जैसी नजर आ रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां चलने वाली गोलियां असली हैं और निशाने पर बॉलीवुड की हस्तियां हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी से शुरू हुआ यह सिलसिला अब फिल्ममेकर रोहित शेट्टी और एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ तक पहुंच चुका है।

1 फरवरी की रात रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास 'शेट्टी टावर' पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड फायर किए थे। गोलियां इमारत की पहली मंजिल और जिम के शीशों को भेदती निकल गईं। गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।

इस दर्दनाक हादसे पर रोहित शेट्टी ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन 'बिग बॉस 20' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उनका यह दर्द छलक ही पड़ा। शो के दौरान घर के कंटेस्टेंट्स (स्काउट ओपी, आसिफ और यंग डीएसए) को एक-दूसरे पर गिरोह बनाकर निशाना साधते देख रोहित शेट्टी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए।

रिएलिटी शो के मंच से उन्होंने किसी का नाम लिए बिना सीधा तंज कसते हुए कहा, “यहाँ हमारे घर पर गोलियां चल रही हैं, तुम क्या गैंगस्टर बनके घूम रहे हो?” रोहित शेट्टी का यह सीधा डायलॉग टीवी के पर्दे से निकलकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और असली जिंदगी की खौफनाक सच्चाई को सामने ले आया।

क्या बॉलीवुड में लौट आया है 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड?

सलमान खान से लेकर रोहित शेट्टी और अब टाइगर श्रॉफ—इन लगातार हमलों के पैटर्न से एक बात साफ है कि आपराधिक गिरोह बॉलीवुड में अपनी दहशत कायम करना चाहते हैं। मुंबई पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों के सुरक्षा घेरे को कड़ा कर दिया है।