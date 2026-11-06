राइज एंड फॉल सीजन 2: शहजाद पूनावाला बने विनर, 35 लाख की प्राइज मनी दान कर जीता सब का दिल

वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट किया जा रहा रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच गया है। करीब छह हफ्तों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद इस सीजन को अपना विजेता मिल गया है। रणनीतियों, तीखी बहसों और दिलचस्प मुकाबलों से भरे इस शो की चमचमाती ट्रॉफी शहजाद पूनावाला ने अपने नाम कर ली है।

शहजाद पूनावाला ने फिनाले में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी को कड़ी टक्कर देते हुए यह खिताब जीता। शहजाद को 35 लाख रुपये की भारी-भरकम प्राइज मनी और सीजन की ट्रॉफी मिली। हालांकि, जीत से ज्यादा चर्चा उनके उस फैसले की हो रही है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया।

इनामी राशि बाढ़ राहत कोष में की दान

शहजाद पूनावाला की इस ऐतिहासिक जीत की सबसे खास बात केवल ट्रॉफी उठाना नहीं रही। शो जीतने के बाद उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। शहजाद ने घोषणा की है कि वह अपनी पूरी 35 लाख रुपये की प्राइज मनी बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए दान करेंगे। यह पूरी राशि 'मुख्यमंत्री राहत कोष' में जमा कराई जाएगी ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत मिल सके।

अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए शहजाद ने कहा, यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शो में ऐसे कई मोड़ आए जहां उतार-चढ़ाव देखने को मिले। कई बार चुनौतियों ने घेरा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। खुद पर भरोसा और निरंतर मेहनत का ही नतीजा है कि मैं आज इस ट्रॉफी को उठा सका हूं।

प्रियंका चाहर चौधरी और गौतम गुलाटी को पछाड़ बने चैंपियन

ग्रैंड फिनाले का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। टॉप 6 कंटेस्टेंट्स ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को बांधे रखा। धीरे-धीरे एलिमिनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और मुकाबले की रेस से कई नाम बाहर होते गए। निहारिका तिवारी पांचवें स्थान पर रहीं, जबकि टीवी एक्टर करण पटेल और अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो गए।

शहजाद पूनावाला शो के विनर बने। प्रियंका चाहर चौधरी को इस सीजन में फर्स्ट रनर-अप की पोजीशन से ही संतोष करना पड़ा, जबकि बिग बॉस विनर रह चुके गौतम गुलाटी तीसरे स्थान पर रहे।

'राइज एंड फॉल सीजन 2' में शहजाद पूनावाला का सफर काफी नाटकीय और उतार-चढ़ाव से भरा रहा। शो का फॉर्मेट 'रूलर्स और वर्कर्स' तथा 'पेंटहाउस और बेसमेंट' की अवधारणा पर आधारित था, जहां टिके रहने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता था। शहजाद पूनावाला ने अपनी तीखी बयानबाजी, समझदारी भरे गेमप्लान और निडर अंदाज के दम पर न सिर्फ ट्रॉफी जीती, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान करके हर किसी का दिल भी जीत लिया।