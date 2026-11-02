Rise and Fall 2 में शहजाद पूनावाला का दबदबा, दो बार बने अल्टीमेट रूलर, अब फिनाले में एंट्री

रिएलिटी शोज की दुनिया में हर दिन नए मोड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का यह मोड़ बेहद खास और ऐतिहासिक बन गया है। अपनी तीखी राजनीतिक बहस और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले शहजाद पूनावाला ने 'राइज एंड फॉल 2' के फाइनल में जगह बना ली है। वह इस सीजन के टिकट टू फिनाले को हासिल करने वाले पहले प्रतियोगी बन गए हैं।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर की पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, शहजाद पूनावाला की इस कामयाबी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। राजनीति के मैदान से सीधे रिएलिटी शो के 'टॉवर' तक का उनका यह सफर किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं रहा है।

'माइंड गेम' बनी शहजाद की असली पहचान

रिएलिटी शोज में अक्सर शारीरिक क्षमता और टास्क जीतने की होड़ दिखती है, लेकिन शहजाद पूनावाला का तरीका पूरी तरह अलग रहा। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी रणनीति, समझ और वाक्पटुता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। शो के दौरान जब-जब शक्ति संतुलन बदला, शहजाद ने हर बार एक कदम आगे की सोच के साथ अपना गेम खेला।

पूरे सीजन में उन्होंने कई बार बदलती गठबंधनों और टॉवर के भीतर समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ा। शारीरिक आक्रामकता के बजाय उन्होंने संवाद और कूटनीति के जरिए अपने विरोधियों को मात दी। यही कारण है कि शो के बाकी प्रतियोगियों के साथ-साथ पूर्व प्रतिभागियों ने भी उनकी गेम-प्लानिंग और रणनीतिक सूझबूझ की सराहना की है।

दो बार बने 'अल्टीमेट रूलर'

शहजाद पूनावाला के 'राइज एंड फॉल 2' के सफर में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए, जिन्होंने उनकी स्थिति को मजबूत किया। टॉवर के भीतर अपनी मजबूत स्थिति और सही निर्णयों के बल पर शहजाद ने दो बार 'अल्टीमेट रूलर' का खिताब अपने नाम किया। शो के सबसे चर्चित मोड़ों में से एक शहजाद द्वारा किया गया 'तख्तापलट' रहा, जिसने टॉवर की पूरी सत्ता का रुख बदलकर रख दिया और उनकी स्थिति को निर्विवाद रूप से मजबूत कर दिया।

शहजाद पूनावाला की टीम और समर्थकों का दावा है कि यह भारतीय रिएलिटी टीवी के इतिहास का एक अनोखा और ऐतिहासिक मील का पत्थर है। किसी मुख्यधारा के सक्रिय राजनीतिज्ञ द्वारा किसी लोकप्रिय रिएलिटी शो के फाइनल तक पहुंचना बेहद दुर्लभ माना जाता है। उनकी टीम का मानना है कि शहजाद की मौजूदगी ने न केवल शो के लिए जबरदस्त पब्लिसिटी बटोरी, बल्कि शो की टीआरपी और व्यूअरशिप में भी उछाल लाया।