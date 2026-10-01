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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (13:52 IST)

राइज एंड फॉल 2: 'गोल्ड डिगर' कहने पर भड़कीं प्रियंका चाहर चौधरी, शहज़ाद पूनावाला को दी थप्पड़ मारने की चेतावनी!

Priyanka Chahar Choudhary
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (13:53 IST)
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रियालिटी शो 'बिग बॉस' की फाइनलिस्ट रह चुकीं प्रियंका चाहर चौधरी एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज़ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वह ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुचर्चित रियलिटी शो 'राइज़ एंड फॉल' सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट अपनी धाक जमा रही हैं। शो में 'रूलर' बनकर पेंथाउस के ऐशो-आराम का लुत्फ उठा रहीं प्रियंका का हालिया एपिसोड में शहज़ाद पूनावाला के साथ ज़बरदस्त झगड़ा देखने को मिला। 
 
बात इतनी बढ़ गई कि प्रियंका रात भर सो नहीं सकीं और उनके सब्र का बांध आंसू बनकर बह निकला। विवाद की शुरुआत 'अल्टीमेट रूलर' बनने के टास्क से हुई। इस रेस में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ तेज प्रताप यादव और इरीना रुडाकोवा आमने-सामने थे। मुकाबला हारने के बाद गौतम गुलाटी ने प्रियंका पर गेम में वफादार न रहने का आरोप लगाया। गौतम की बात को शहज़ाद पूनावाला बार-बार दोहराने लगे।
 
शहज़ाद की इस हरकत से तंग आकर प्रियंका ने उन्हें "मैनचाइल्ड" कह दिया। यह बात शहज़ाद को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पलटवार करते हुए प्रियंका पर "गोल्ड डिगर" जैसा गंभीर और व्यक्तिगत आरोप जड़ दिया। शो के पहले ही दिन से दोस्त रहे शहज़ाद के मुंह से 'गोल्ड डिगर' सुनना प्रियंका को अंदर तक चुभ गया। हालांकि टास्क के दौरान उन्होंने इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन अगली सुबह उठते ही स्वरा भास्कर के सामने उनका दर्द झलक उठा।
 
अपनी परेशानी साझा करते हुए प्रियंका ने कहा, अब मुझे समझ आया स्वरा जी, इस शख्स ने आपकी रातों की नींद कैसे हराम की होगी और आपके आठ साल कितने मुश्किल रहे होंगे। इसे यहां भी मार पड़ने वाली है। कल इसने मुझे 'गोल्ड डिगर' कहा। क्या मैं इसका सोना चुराकर भागी हूं? यह बात रात भर मेरे दिमाग में घूमती रही, क्योंकि मैं अकेले अपने पूरे परिवार का सहारा हूं और यह मुझे गोल्ड डिगर कह रहा है।
 
आक्रोश में आकर प्रियंका ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी, "ऐसा तमाचा मारके जाऊंगी ना... तमाचा यहां बजेगा, तालियां बाहर बजेंगी!" प्रियंका ने आगे कहा कि शहज़ाद ने कई लोगों के साल और रातें खराब की हैं। एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए बस एक टैग की ज़रूरत होती है। उन्होंने शहज़ाद की वाइब्स पर सवाल उठाते हुए कहा, "जब मैं रात को सो रही थी, मुझे उसकी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। घूरना भी एक अदृश्य छुअन जैसा होता है।"
 
शहज़ाद का जवाब और शो छोड़ने की धमकी
दूसरी ओर, शहज़ाद पूनावाला ने प्रियंका के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। शहज़ाद ने प्रियंका पर 'विक्टिम कार्ड' खेलने और 'अटेंशन सीकर' होने का टैग लगाया। इस कहासुनी के बाद शहज़ाद काफी परेशान नज़र आए और उन्होंने शो छोड़ने तक की इच्छा जाहिर कर दी। शहज़ाद का कहना था कि उनकी छवि दांव पर लगी है और प्रियंका जैसी अस्थिर इंसान बाहर उनकी बदनामी करवा सकती है।
 
गौरतलब है कि शो के शुरुआती दिनों में प्रियंका और शहज़ाद काफी अच्छे दोस्त और सहयोगी थे। लेकिन सिवेट तोमर पर शहज़ाद द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जब प्रियंका ने उन्हें टोका, तो दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। शहज़ाद ने प्रियंका पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था।
 
पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं शो को होस्ट
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट किया जा रहा यह शो 15 प्रतियोगियों को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। पहला है 'रूलर्स' जो पेंटहाउस में रहकर सभी सुविधाओं का आनंद लेते हैं और फैसले लेते हैं। वहीं दूसरा 'वर्कर्स' है, जो कठिन टास्क करते हैं, बेदखली का सामना करते हैं और शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं।
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