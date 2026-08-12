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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Wednesday, 12 August 2026 (12:36 IST)

17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की सैलरी थी 3 लाख रुपए, बताया MTV VJ के दिनों का दिलचस्प किस्सा

Rhea Chakraborty
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (12:36 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व एमटीवी वीजे रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में मशहूर यूट्यूबर तन्मय भट्ट के चैट शो में पहुंचीं रिया ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महज 17-18 साल की उम्र में लाखों रुपये कमाने से लेकर अपनी पहली सेलिब्रिटी इंटरव्यू तक, रिया ने बेहद बेबाकी से अपनी बात रखी।
 
चैट शो के दौरान जब रिया से उनके शुरुआती दिनों और कमाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उस दौर में एमटीवी वीजे (VJ) को काफी अच्छी सैलरी मिलती थी। रिया ने खुलासा किया, मेरी आखिरी सैलरी लगभग 3 लाख रुपये थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 17 या 18 साल थी, इसलिए मुझे लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं। मैंने उन पैसों का इस्तेमाल अपने चेहरे को ठीक कराने (ब्यूटी ट्रीटमेंट) में किया।
जब तन्मय भट ने मज़ाकिया लहजे में पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसा करना चाहिए, तो रिया ने कहा कि आज की तकनीक बहुत एडवांस है और जिसे जरूरत हो, उसे यह जरूर कराना चाहिए।
 
रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर का पहला सेलिब्रिटी इंटरव्यू बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान का लिया था। इस अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया, जब मैं MTV में VJ थी, तब सलमान सर का इंटरव्यू करने के लिए हर कोई मुझे आगे कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि असल में सब उनसे डरते थे! उस जमाने में केवल अच्छे दिखने वाले लोगों को ही बोलने की इजाजत होती थी।
 
तेलुगु सिनेमा से बॉलीवुड तक का सफर
रिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2012 में तेलुगु फिल्म 'ट्यूनिगा ट्यूनिगा' से की थी। इसके ठीक एक साल बाद, 2013 में उन्होंने 'मेरे डैड की मारुति' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वे 'सोनाली केबल', 'दौबारा: सी योर इविल', 'बैंक चोर' और 'जलेबी' जैसी फिल्मों में नज़र आईं। फिल्मों के अलावा, रिया ने साल 2024 में अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड 'चैप्टर 2' भी लॉन्च किया।
 
जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन के बाद रिया चक्रवर्ती का व्यक्तिगत जीवन भारी मीडिया स्क्रूटनी और विवादों में घिर गया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगे और ड्रग्स से जुड़े एक मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए रिया को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। 
 
'द ट्रेटर्स' से ओटीटी पर धमाकेदार वापसी
विवादों के बाद काम मिलना बंद होने के दर्द को साझा कर चुकीं रिया ने 2023 में 'रोडीज़: कर्म या कांड' में गैंग लीडर के रूप में टीवी पर सफल वापसी की थी। अब रिया चक्रवर्ती जल्द ही करण जौहर के धमाकेदार रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं। 
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