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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (14:41 IST)

‘रहना है तेरे दिल में 2’ बनने की तैयारी? नितिन कक्कड़ कर सकते हैं डायरेक्ट – रिपोर्ट

RHTDM sequel
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (14:43 IST)
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हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो समय के साथ पुरानी नहीं होतीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में और गहरी उतर जाती हैं। साल 2001 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘रहना है तेरे दिल में’ (RHTDM) एक ऐसी ही कल्ट-क्लासिक फिल्म है। 
 
'मैडी' का वो बेपरवाह अंदाज, 'रीना' की वो मासूम मुस्कान और 'सैम' का वो शालीन व्यवहार—आज भी 90 के दशक के युवाओं के लिए प्यार का दूसरा नाम है। अब करीब दो दशक बाद, बी-टाउन के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है, जिसने सिनेमा प्रेमियों और 'मैडी-रीना' के फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं। 
 
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस आइकॉनिक प्रेम कहानी की दुनिया को एक बार फिर बड़े पर्दे पर पेश करने की तैयारी की जा रही है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ‘रहना है तेरे दिल में’ के फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का मन बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए वे बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक नितिन कक्कड़ से बातचीत कर रहे हैं।
सीक्वल होगा या नई कहानी? सस्पेंस बरकरार
हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब फैंस बेसब्री से तलाश रहे हैं। क्या आर. माधवन (मैडी) और दीया मिर्जा (रीना) एक बार फिर साथ नजर आएंगे? या फिर मेकर्स युवा पीढ़ी के नए कलाकारों को कास्ट करेंगे?
 
यह साफ नहीं हो पाया है कि फिल्म 2001 की कहानी का डायरेक्ट सीक्वल होगी—यानी मैडी और रीना की शादी के बाद की जिंदगी—या फिर इसे एक पूरी तरह नए बैकड्रॉप और नए फ्लेवर के साथ रीबूट के रूप में पेश किया जाएगा। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि स्क्रिप्टिंग और कॉन्सेप्ट पर अभी शुरुआती स्तर की बातचीत चल रही है।
 
फैंस को आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
भले ही इस प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया हलकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक निर्माता जैकी भगनानी या निर्देशक नितिन कक्कड़ की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा (Official Statement) नहीं की गई है। फिलहाल यह सब शुरुआती बातचीत और अंदरूनी रिपोर्ट्स तक ही सीमित है।
 
क्यों खास है ‘रहना है तेरे दिल में’?
गौतम वासुदेव मेनन के निर्देशन में बनी फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' (जो तमिल फिल्म 'मिन्नले' की रीमेक थी) अपने दौर में बॉक्स ऑफिस पर भले ही औसत रही हो, लेकिन टेलीविजन और म्यूजिकल हिट होने के कारण यह एक 'कल्ट क्लासिक' बन गई।
 
फिल्म के गाने जैसे—"सच कह रहा है दीवाना", "ज़रा ज़रा" और "दिल को तुमसे प्यार हुआ"—आज भी हर जेनरेशन की म्यूजिक प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा हैं। आर. माधवन और दीया मिर्जा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें उस दौर का सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन कपल बना दिया था। साथ ही सैफ अली खान की सह-कलाकार के रूप में मौजूदगी ने कहानी में जबरदस्त ड्रामा जोड़ा था।
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