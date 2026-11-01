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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (15:02 IST)

रवि तेजा की 'इरुमुडी' को लेकर खड़ा हुआ विवाद, बाल कलाकार बेबी नक्षत्र के मुद्दे पर लेबर डिपार्टमेंट का कड़ा नोटिस

Ravi Teja Ir umudi Movie Controversy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (15:05 IST)
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टॉलीवुड सुपरस्टार रवि तेजा की हालिया रिलीज फिल्म 'इरुमुडी' ने जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म कानूनी झमेले में फंसती नजर आ रही है। रंगारेड्डी ज़ोन के तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट ने फिल्म के निर्माताओं—मायथ्री मूवी मेकर्स एक कड़ा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
 
यह नोटिस फिल्म में नजर आई बाल कलाकार बेबी नक्षत्र के काम के घंटों, पारिश्रमिक और प्रोमोशनल इवेंट्स के दौरान हुए दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद भेजा गया है।
क्या है पूरा मामला?
सामाजिक संगठन 'जय लोक सत्ता' के संस्थापक-अध्यक्ष सी. महेश बाबू ने तेलंगाना श्रम विभाग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि फिल्म की शूटिंग और इसके प्रमोशन के दौरान बाल श्रम कानूनों और बाल अधिकार संरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है।
 
इसके बाद, रंगारेड्डी जोन के जॉइंट कमिश्नर ऑफ लेबर ने मामले का संज्ञान लेते हुए मायथ्री मूवी मेकर्स को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स के साथ 4 नवंबर को आरटीसी एक्स रोड स्थित 'अंजैया कर्मिक क्षेम भवन' में पेश होने का आदेश दिया है।
 
श्रम विभाग ने मांगे ये अहम दस्तावेज और जवाब
लेबर डिपार्टमेंट इस बात की गहन जांच कर रहा है कि फिल्म निर्माण के दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तय सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया या नहीं। निर्माताओं से निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है- 
 
जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति: फिल्म में बाल कलाकार से काम कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से ली गई लिखित अनुमति की प्रति।
 
माता-पिता की सहमति और शिक्षा: अभिभावकों का सहमति पत्र और शूटिंग के दौरान बच्ची की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए किए गए विशेष प्रबंध का ब्योरा।
 
वर्किंग आवर्स और अटेंडेंस: सेट पर बच्चे के काम करने की दैनिक अवधि, कॉल शीट और उपस्थिति रजिस्टर।
 
सुरक्षा और वित्तीय अधिकार: बाल कलाकारों के सुरक्षा नियमों के अनुसार, क्या बच्ची की कुल फीस का 20% हिस्सा उसके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया गया है या नहीं?
 
प्रमोशनल इवेंट की मर्यादा और गरिमा पर भी सवाल
इस मामले का एक और संवेदनशील पहलू फिल्म के प्रमोशन से जुड़ा है। लेबर डिपार्टमेंट केवल शूटिंग स्थल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह यह भी जांच कर रहा है कि सार्वजनिक मंचों पर बच्ची की गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया या नहीं।
 
दरअसल, फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक स्टेज शो का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें रवि तेजा द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और बातचीत पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई थी। विभाग यह जांचेगा कि क्या इन आयोजनों के दौरान बाल कलाकार की गरिमा को कोई ठेस पहुंची थी।
 
आगे क्या होगा?
4 नवंबर को होने वाली यह बैठक न केवल मायथ्री मूवी मेकर्स बल्कि पूरे टॉलीवुड उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय फिल्म उद्योग में बाल कलाकारों के संरक्षण के नियमों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रोडक्शन हाउस लेबर डिपार्टमेंट के सामने क्या सफाई पेश करता है और विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है।
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