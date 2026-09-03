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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (15:46 IST)

रणवीर सिंह की टॉप 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ सबसे आगे

Ranveer Singh movies
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (15:52 IST)
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रणवीर सिंह अपने करियर की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। हाल ही में आए इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन पोल में वह अमिताभ बच्चन के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। धुरंधर फ्रेंचाइजी ने उनके बॉक्स ऑफिस कद को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। ऐसे में उनके करियर की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सात फिल्मों पर एक नजर डालना बिल्कुल सही समय है।
 
1. धुरंधर: द रिवेंज — 1,852.43 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज में रणवीर ने अपने धुरंधर किरदार की इंटेंसिटी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। हमजा उर्फ जसकीरत के रूप में उन्होंने कच्चे आक्रोश, भावनात्मक गहराई और जबरदस्त मास अपील को एक साथ पेश किया। इस किरदार को फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी खासियतों में से एक बना दिया और भारतीय सिनेमा को उसका सबसे आइकॉनिक किरदार दिया। इस फिल्म के साथ ही वह 1000 करोड़ के हिंदी नेट क्लब के संस्थापक भी बने।
 
2. धुरंधर — 1,349.65 करोड़
वह किरदार जिसने इस पूरे फिनॉमिना की शुरुआत की। रणवीर का हमजा वाला किरदार रहस्य, इंटेंसिटी और एक अनप्रेडिक्टेबल अंदाज से भरपूर था। इसने अभिनेता के लिए एक बिल्कुल नया स्क्रीन पर्सोना तैयार किया और फिल्म को ऐतिहासिक वर्ल्डवाइड रन दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
 
3. पद्मावत — 571.96 करोड़
रणवीर ने निर्दयी अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल दिया। उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर डरावनी बॉडी लैंग्वेज और जुनूनी एनर्जी तक, यह परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा में किसी विलेन की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक बन गई।
 
4. सिम्बा — 400.19 करोड़
शोर मचाने वाले, शरारती और स्वैग से भरपूर पुलिस ऑफिसर संग्राम भालेराव के रूप में रणवीर ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और मास अपील का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सिम्बा ने उन्हें पूरी तरह कमर्शियल हीरो के अवतार में पेश किया और इस किरदार को फैंस का पसंदीदा बना दिया।
 
5. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी — 355.61 करोड़
रॉकी लड़कियों का फेवरेट किरदार था—फ्लैम्बॉयंट, मजेदार, इमोशनल और लार्जर दैन लाइफ। हालांकि पंजाबी स्वैग के पीछे एक ऐसा किरदार भी था, जिसमें सच्ची गर्मजोशी और संवेदनशीलता थी। रणवीर ने कॉमेडी, रोमांस और इमोशन के बीच शानदार संतुलन बनाते हुए किरदार को बखूबी निभाया।
 
6. बाजीराव मस्तानी — 355.61 करोड़
रणवीर ने खुद को महान पेशवा बाजीराव के किरदार में पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इस भूमिका में जबरदस्त फिजिकलिटी, इंटेंसिटी और भावनात्मक संवेदनशीलता को पेश किया। उनका एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और योद्धा जैसी दमदार मौजूदगी इस किरदार को उनके सबसे प्रशंसित प्रदर्शनों में से एक बनाती है।
 
7. गली बॉय — 238.16 करोड़
एक योद्धा और शासक से लेकर स्ट्रीट रैपर तक—रणवीर ने एक बार फिर खुद को नए अंदाज में पेश किया। उन्होंने मुंबई के धारावी से आने वाले महत्वाकांक्षी रैपर मुराद का किरदार निभाया। उनका संयमित और बेहद व्यक्तिगत परफॉर्मेंस उनकी वर्सेटिलिटी का सबूत बना और उन्हें व्यापक स्तर पर सराहना मिली।
 
और अब उनके सफर का अगला अध्याय भी आकार ले रहा है। प्रलय के साथ रणवीर एक और बड़ी भूमिका में कदम रख रहे हैं—इस बार लीड एक्टर के साथ-साथ मां कसम फिल्म्स के तहत प्रोड्यूसर के तौर पर भी। बाजीराव, खिलजी, सिम्बा, मुराद और हमजा जैसे अलग-अलग किरदारों को निभाने के बाद प्रलय उनके सफर के एक नए दौर की शुरुआत है, जहां रणवीर कैमरे के सामने और पीछे, दोनों जगह से कहानी को सपोर्ट करते नजर आएंगे।
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