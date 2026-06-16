6 करोड़ रुपये की सुपरकार में मुंबई की सड़कों पर निकले रणवीर सिंह, ‘डॉन 3’ विवाद के बीच नई फरारी ने मचाई हलचल

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर ही नहीं, बल्कि अपनी नई लग्जरी कार की वजह से भी चर्चा में हैं। ‘डॉन 3’ विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अभिनेता की नई फरारी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सोमवार को रणवीर सिंह मुंबई की सड़कों पर अपनी चमचमाती नई फरारी चलाते हुए नजर आए। जैसे ही लोगों ने कार के पीछे बैठे रणवीर को देखा, उनके वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। खास बात यह है कि इस सुपरकार की कीमत इतनी ज्यादा है कि इंटरनेट पर लोग इसकी तुलना मुंबई के कई लग्जरी फ्लैट्स से करने लगे हैं।

6.36 करोड़ रुपये की है नई फरारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने फरारी 296 GTB खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह कार उनके पहले से मौजूद शानदार कार कलेक्शन में सबसे महंगी और चर्चित गाड़ियों में से एक मानी जा रही है। फरारी 296 GTB दुनिया की सबसे प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारों में गिनी जाती है। यही वजह है कि इसकी खरीदारी ने फैंस और ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

‘डॉन 3’ विवाद के बीच आई नई चर्चा

रणवीर सिंह की यह नई खरीदारी ऐसे समय में सामने आई है जब अभिनेता ‘डॉन 3’ को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता के खिलाफ गैर-सहयोग निर्देश जारी किया था। यह कदम निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर की शिकायत के बाद उठाया गया था।

शिकायत में दावा किया गया था कि रणवीर सिंह के अंतिम समय में फिल्म से बाहर होने के कारण निर्माताओं को लगभग 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि बाद में रणवीर सिंह की ओर से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद इस निर्देश को वापस ले लिया गया।

अब IMPAA करेगी पूरे मामले की जांच

इस विवाद का अगला पड़ाव अब इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPAA) बनने जा रहा है। IMPAA के अध्यक्ष अभय सिन्हा के अनुसार, संस्था फिल्म के प्री-प्रोडक्शन खर्चों और दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध की जांच करेगी।

उन्होंने बताया कि फरहान अख्तर की टीम पहले ही एसोसिएशन से संपर्क कर चुकी है। अब संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी, कथित खर्चों का आकलन होगा और एक समिति गठित कर मामले पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

अभय सिन्हा का कहना है कि यदि निर्माता वास्तव में 45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच वैध समझौता हुआ था, तो एसोसिएशन दोनों पक्षों को साथ बैठाकर समाधान निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि यदि मामला अदालत तक जाता है तो दोनों पक्षों को कानूनी रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

फिलहाल रणवीर सिंह एक तरफ अपनी करोड़ों की सुपरकार को लेकर चर्चा में हैं, तो दूसरी तरफ ‘डॉन 3’ विवाद का फैसला भी पूरे फिल्म उद्योग की नजरों में बना हुआ है।