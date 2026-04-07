विराट कोहली भी हुए रणवीर सिंह के फैन: ‘धुरंधर 2’ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वह है धुरंधर 2: द रिवेंज। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है, बल्कि उनके अभिनय ने हर किसी को हैरान कर दिया है। खास बात यह है कि अब क्रिकेट जगत के दिग्गज विराट कोहली भी उनकी परफॉर्मेंस के कायल हो गए हैं। फिल्म की सफलता और रणवीर की एक्टिंग ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक कम्प्लीट परफॉर्मर हैं।

विराट कोहली का WOW रिएक्शन

विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि इस फिल्म के बाद रणवीर एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस “कमाल से भी बढ़कर” है। देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार से मिली यह तारीफ इस बात का सबूत है कि रणवीर की एक्टिंग का असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ग के लोगों तक पहुंच चुका है।

रणवीर सिंह की एक्टिंग ने जीता दिल

रणवीर सिंह को उनकी एनर्जी और डिफरेंट रोल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ‘धुरंधर 2’ में उन्होंने खुद को एक नए स्तर पर साबित किया है। फिल्म में उनका किरदार इतना दमदार है कि क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शक तक सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। कई फिल्म एक्सपर्ट्स तो इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मान रहे हैं और कुछ लोग इसे नेशनल अवॉर्ड के लायक भी बता रहे हैं।

बॉक्स ऑफिस पर बना नया रिकॉर्ड

‘धुरंधर 2’ ने कमाई के मामले में भी इतिहास रच दिया है। फिल्म ने भारत में 1041 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म के जरिए न सिर्फ 1000 करोड़ क्लब में एंट्री की है, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया है।

सुपरस्टारडम की नई परिभाषा

इस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक सफल अभिनेता नहीं, बल्कि नए दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने की राह पर हैं। ‘धुरंधर 2’ की सफलता ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी है और यह फिल्म उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।

विराट कोहली जैसी बड़ी शख्सियत से मिली तारीफ और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई, दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि रणवीर सिंह इस समय अपने करियर के पीक पर हैं। आने वाले समय में उनसे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की उम्मीद की जा सकती है।