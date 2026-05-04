रणवीर सिंह: 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के संस्थापक और एक ऐतिहासिक कमबैक!

'धुरंधर' फ्रेंचाइज में हमज़ा और जस्किरत के रूप में रणवीर सिंह का जादू वाकई असाधारण रहा है। दर्शक और इंडस्ट्री दोनों ही उनकी इस अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह गए—दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व, जिन्हें उन्होंने इतनी सच्चाई से जिया कि अभिनय और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई।

यही वह जगह है जहां रणवीर सबसे अलग खड़े नजर आते हैं। वह एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ किरदार निभाते नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह जी लेते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। हमज़ा और जस्किरत से पहले भी रणवीर कई यादगार किरदारों के जरिए अपनी विरासत बना चुके हैं।

‘गली बॉय’ के मासूम मुराद से लेकर ‘पद्मावत’ के जुनूनी खिलजी तक, ‘बाजीराव मस्तानी’ के शाही बाजीराव से लेकर ‘सिम्बा’ के मसालेदार अंदाज़ और ‘रॉकी’ के रंगीन व्यक्तित्व तक—हर किरदार बिल्कुल अलग, असली और जीवंत लगा। बहुत कम अभिनेता इतनी विविधता बिना दोहराव के दिखा पाते हैं; रणवीर इसे बेहद सहजता से कर दिखाते हैं।

सिर्फ अभिनय ही नहीं, उनका दबदबा ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखाई देता है। वह एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से अधिक का आंकड़ा पार कर चुकी हैं—यह उनकी अंतरराष्ट्रीय अपील और लगातार बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। जहां कई सितारे घरेलू बाजार तक सीमित रहते हैं, वहीं रणवीर ने अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई है।

देश में भी रणवीर के आंकड़े उतने ही दमदार हैं। वह पहले ही अल्लू अर्जुन के बनाए बेंचमार्क को पार कर चुके हैं और अब प्रभास की ‘बाहुबली 2’ के विशाल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के करीब हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है धुरंधर फ्रेंचाइज़ के साथ उनकी उपलब्धि—एक ऐसा कारनामा जो सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि विरासत की श्रेणी में आता है।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ रणवीर सिंह ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े—उन्होंने उन्हें नए सिरे से लिखा है। 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के पहले और एकमात्र संस्थापक बनकर उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है, जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि एक नए मानक की स्थापना है—एक बिल्कुल नई लीग।

आज वह शीर्ष पर अकेले खड़े हैं। यह ताज किसी के साथ साझा नहीं है और यह सिंहासन भीड़भाड़ वाला नहीं है। रणवीर सिंह ने खुद को नए बॉक्स ऑफिस सम्राट के रूप में स्थापित कर लिया है—आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए, स्टारडम को नई परिभाषा देते हुए और यह साबित करते हुए कि कमबैक सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटना होता है।

भविष्य में कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है—आखिर आंकड़े चुनौती देने के लिए ही होते हैं। लेकिन उस संस्थापक की पहचान, जिसने 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब बनाया, जिसने सीमाओं को तोड़ा और एक नया आसमान रचा—वह हमेशा एक ही नाम रहेगा। और वह नाम है रणवीर सिंह।