सोमवार, 23 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ranveer singh aditya dhar movie dhurandhar 2 the revenge total box office collection
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 23 मार्च 2026 (14:46 IST)

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान: 443 करोड़ रुपये की ओपनिंग, बने नए रिकॉर्ड्स के बादशाह

Dhurandhar 2 Box Office Collection
फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। पेड प्रीव्यू से शुरू हुई इस फिल्म की रफ्तार रविवार तक थमने का नाम नहीं ले रही। कई जगहों पर हालात ऐसे बन गए कि 24 घंटे शो चलाने के बावजूद सीटें कम पड़ गईं। 
 
फिल्म की डिमांड इतनी जबरदस्त है कि थिएटर्स में कैपेसिटी तक फुल हो चुकी है। दर्शकों का क्रेज और फिल्म का कलेक्शन साफ बता रहा है कि यह सिर्फ एक हिट नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है।
 

रिकॉर्ड्स की झड़ी, सबसे तेज 300 और 400 करोड़ रुपये क्लब

‘धुरंधर 2’ ने अपने एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म ने सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपये और 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर नया इतिहास रच दिया है। जिस स्पीड से यह फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में और बड़े रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है।
 

5 दिन में 443 करोड़ रुपये, हर दिन नया धमाका

फिल्म की कमाई के आंकड़े इसकी सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं। बुधवार शाम से शुरू हुए पेड प्रीव्यू के बाद गुरुवार को फिल्म ने 140 करोड़ रुपये की कमाई की। शुक्रवार को 81 करोड़ रुपये, शनिवार को 109 करोड़ रुपये और रविवार को 113 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया। इस तरह सिर्फ पांच दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 443 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
 

थिएटर्स में हाउसफुल का माहौल

फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह इस कदर है कि कई शहरों में देर रात और सुबह के शो भी हाउसफुल जा रहे हैं। सिनेमाघरों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और टिकट मिलना तक मुश्किल हो गया है। यह क्रेज इस बात का संकेत है कि ‘धुरंधर 2’ आने वाले दिनों में और भी बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
 

अभी तो शुरुआत है, आगे और बड़े रिकॉर्ड संभव

फिल्म की शुरुआत जितनी धमाकेदार रही है, उससे साफ है कि यह सिर्फ शुरुआत है। ट्रेड पंडितों का मानना है कि ‘धुरंधर 2’ का यह रिकॉर्ड तोड़ सफर अभी लंबा चलने वाला है और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स में अपनी जगह बना सकती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच 'धुरंधर 2' पर बैन की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच 'धुरंधर 2' पर बैन की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच 'धुरंधर 2' पर बैन की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामलातमिलनाडु में अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच सिनेमा जगत और राजनीति का टकराव तेज हो गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' अब कानूनी रस्साकशी के केंद्र में है। 'धुरंधर 2' को विधानसभा चुनाव होने तक बैन करने की मांग की जा रही है।

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान: 443 करोड़ रुपये की ओपनिंग, बने नए रिकॉर्ड्स के बादशाह

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान: 443 करोड़ रुपये की ओपनिंग, बने नए रिकॉर्ड्स के बादशाहफिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। पेड प्रीव्यू से शुरू हुई इस फिल्म की रफ्तार रविवार तक थमने का नाम नहीं ले रही। कई जगहों पर हालात ऐसे बन गए कि 24 घंटे शो चलाने के बावजूद सीटें कम पड़ गईं। फिल्म की डिमांड इतनी जबरदस्त है कि थिएटर्स में कैपेसिटी तक फुल हो चुकी है।

'भूत बंगला' के नए गाने 'तू ही दिसदा' का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार-वामिका गब्बी की रोमांटिक केमिस्ट्री ने जीता दिल

'भूत बंगला' के नए गाने 'तू ही दिसदा' का टीजर रिलीज, अक्षय कुमार-वामिका गब्बी की रोमांटिक केमिस्ट्री ने जीता दिल'भूत बंगला' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की बॉलीवुड की उस असली जोड़ी को 14 साल के लंबे समय के बाद वापस ला रही है। ये दोनों अपने खास स्टाइल के ह्यूमर, अफरा-तफरी और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं, और फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वही सब देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

'धुरंधर: द रिवेंज' का पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तानी अफसर का दावा- ये हमारी कहानी है!

'धुरंधर: द रिवेंज' का पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तानी अफसर का दावा- ये हमारी कहानी है!आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस समय बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह आगे बढ़ रही है। यह फिल्म अब अपनी कहानी को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई है। 'धुरंधर 2' की जितनी चर्चा भारत में है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है।

बचपन में नास्तिक थीं कंगना रनौट, इस तरह जागी हिंदू धर्म में आस्था

बचपन में नास्तिक थीं कंगना रनौट, इस तरह जागी हिंदू धर्म में आस्थाबॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली और विवादों से निडर होकर टकराने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौट 23 मार्च को अपना जन्मदिन मना रही हैं। हिमाचल की वादियों से निकलकर मायानगरी मुंबई के सिंहासन पर बैठने वाली कंगना का यह सफर न केवल संघर्षों से भरा रहा है, बल्कि वैचारिक रूप से भी काफी क्रांतिकारी रहा है। कंगना ने साल 2006 मं फिल्म 'गैंगस्टर' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com