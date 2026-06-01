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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 1 जून 2026 (13:45 IST)

1000 करोड़ से 3000 करोड़ तक: रणवीर सिंह बने भारतीय बॉक्स ऑफिस के नए सम्राट, रचा नया इतिहास

Ranveer Singh Dhurandhar Franchise
‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी की ऐतिहासिक सफलता के साथ रणवीर सिंह एक भरोसेमंद सितारे से आगे बढ़कर महामारी के बाद के दौर की सबसे प्रभावशाली सिनेमाई ताकत बन गए हैं। कई सितारों ने बड़ी सफल फिल्में दी हैं, लेकिन ‘धुरंधर’ जैसी विशाल फ्रेंचाइज़ी कोई नहीं बना पाया। यह फ्रेंचाइज़ी दुनियाभर में 3000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुकी है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइज़ी बन गई है।
 

महामारी के बाद 3700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता

ऐसे दौर में जब सिनेमाघरों में सफलता हासिल करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, रणवीर सिंह महामारी के बाद अपनी फिल्मों के माध्यम से 3700 करोड़ रुपये से अधिक का कुल बॉक्स ऑफिस कारोबार करने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता बनकर उभरे हैं।
‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी की ऐतिहासिक सफलता से प्रेरित होकर रणवीर की फिल्मों का कुल कारोबार लगभग 3700 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। मुख्य भूमिका में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। यह रिकॉर्ड उन्हें अपने समकालीन सितारों से आगे खड़ा करता है और आधुनिक दौर के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस सितारों में उनकी स्थिति को मजबूत करता है।
 

हिंदी सिनेमा के 1000 करोड़ रुपये क्लब के संस्थापक

जब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने भारत में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया, तब इसने हिंदी सिनेमा के लिए एक नया इतिहास रच दिया। यह फिल्म भारत में 1000 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी। कुछ साल पहले तक इस उपलब्धि को असंभव माना जाता था। रणवीर सिंह उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का चेहरा बन गए, जो आने वाले वर्षों तक भारतीय बॉक्स ऑफिस की चर्चाओं में याद रखा जाएगा।
 

भारत की पहली 3000 करोड़ रुपये की फ्रेंचाइज़ी के नायक

‘बाहुबली’, ‘केजीएफ’ और ‘पुष्पा’ जैसी फ्रेंचाइज़ियों ने भारतीय सिनेमा के कारोबार को नई दिशा दी। फिर आई ‘धुरंधर’। दो फिल्मों वाली इस गाथा ने दुनियाभर में 3000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया और ऐसा करने वाली पहली भारतीय फ्रेंचाइज़ी बन गई। इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है यह तथ्य कि दोनों फिल्मों की कहानी एक ही केंद्रीय किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है और अलग-अलग बाजारों में रणवीर सिंह की लोकप्रियता ने इसे अभूतपूर्व सफलता दिलाई।
 

भारत से आगे, वैश्विक स्तर पर चमकता सितारा

रणवीर सिंह की सफलता अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने उत्तर अमेरिका में असाधारण मांग पैदा की। अग्रिम टिकट बिक्री ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए और फिल्म को वहां प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी सफलताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया। फ्रेंचाइज़ी के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि रणवीर सिंह उन चुनिंदा समकालीन हिंदी सितारों में शामिल हैं जो लगातार वैश्विक स्तर पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की क्षमता रखते हैं।
 

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में भी तोड़े रिकॉर्ड

‘धुरंधर 2’ की सफलता की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से सामने आई। फिल्म ने वहां कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं और भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी सिनेमाई सफलताओं में अपना नाम दर्ज कराया। अपने प्रदर्शन के दौरान इसने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए और हिंदी सिनेमा के लिए नए मानक तय किए। इस उपलब्धि ने यह स्पष्ट कर दिया कि ‘धुरंधर’ केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एक बड़ी सिनेमाई घटना बन चुकी थी।

एक बार की सफलता नहीं, लगातार भरोसे की कहानी

कई अभिनेता एक बड़ी सफल फिल्म देते हैं। लेकिन बहुत कम अभिनेता एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर पाते हैं, जो दर्शकों के दिलों में बस जाए। ‘धुरंधर’ की सफलता पहली फिल्म की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बाद भी जारी रही। इससे साबित हुआ कि दर्शकों की दिलचस्पी केवल फ्रेंचाइज़ी को लेकर जिज्ञासा भर नहीं थी, बल्कि वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ चुके थे। दूसरी फिल्म ने भी कई हफ्तों तक शानदार कमाई की और लगातार नए रिकॉर्ड बनाती रही। दर्शकों का यही दोहराया गया विश्वास किसी सितारे को एक संस्था में बदल देता है।
 

भारतीय बॉक्स ऑफिस के नए सम्राट

हर पीढ़ी में एक ऐसा अभिनेता होता है, जिसका नाम सिनेमाघरों में दबदबे का पर्याय बन जाता है। इस पीढ़ी के लिए रणवीर सिंह ने उस स्थान पर अपना मजबूत दावा पेश किया है। पहली 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली हिंदी फिल्म देने से लेकर भारत की पहली 3000 करोड़ रुपये की फ्रेंचाइज़ी का नेतृत्व करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए रिकॉर्ड स्थापित करने तक, रणवीर सिंह ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो कुछ समय पहले तक असंभव लगती थीं।
 
‘धुरंधर’ फ्रेंचाइज़ी ने न केवल उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि हिंदी सिनेमा में सफलता को मापने के पैमाने को भी बदल दिया है। सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस सितारे को लेकर बहस हमेशा जारी रहेगी। लेकिन ‘धुरंधर’ के बाद एक बात पूरी तरह स्पष्ट है — रणवीर सिंह अब रिकॉर्ड्स का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि खुद नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।
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