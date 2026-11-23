US में इतिहास रचने के बाद 'रामायण' को लगा बड़ा झटका, 800 थिएटर्स से हटी रणबीर कपूर की फिल्म

निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर एक अनोखे दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस महाकाव्य ने अमेरिकी बाजार में कमाई के सारे पुराने ध्वस्त कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो दूसरी तरफ तीसरे हफ्ते में पहुंचते ही फिल्म को वहां बड़ा झटका लगा है।

टिकटों की बिक्री में आई गिरावट के चलते अमेरिका के करीब 800 सिनेमाघरों से इस फिल्म को हटा दिया गया है। नमित मल्होत्रा और यश के बैनर तले बनी इस फिल्म को अमेरिका में सोनी पिक्चर्स ने 1,400 से अधिक थिएटर्स में भव्य स्तर पर रिलीज किया था।

5 नवंबर को दिवाली से ठीक पहले दुनियाभर के 100 से ज्यादा देशों की 59,000 से अधिक स्क्रीन्स पर उतरी इस फिल्म को शुरुआती दो हफ्तों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और 'कोलाइडर' के आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे हफ्ते में ही फिल्म की 300 से ज्यादा स्क्रीन्स कम कर दी गई थीं। बीते शुक्रवार तक अमेरिका में इसके थिएटर्स की संख्या घटकर 681 रह गई थी और अब तीसरे हफ्ते में नई हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज व घटती फुटफॉल के कारण कुल 800 थिएटर्स से फिल्म को बाहर कर दिया गया है।

अमेरिका में रचा इतिहास, बनी नंबर-1 भारतीय फिल्म

स्क्रीन्स की संख्या घटने के बावजूद 'रामायण' ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर वह कर दिखाया है, जो आज तक कोई भारतीय फिल्म नहीं कर सकी। रिलीज के 18 दिनों के भीतर ही फिल्म ने अमेरिका में लगभग 29 मिलियन डॉलर (करीब 245 करोड़ रुपये) का कारोबार कर लिया है।

इस शानदार आंकड़े के साथ 'रामायण' ने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (28.64 मिलियन डॉलर) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा यह 2023 की 'RRR' और हालिया हॉलीवुड फिल्मों 'सुपरगर्ल' तथा 'मोर्टल कॉम्बैट II' से भी आगे निकल गई है।

अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-5 भारतीय फिल्में-

रामायण: पार्ट 1 - 29 मिलियन डॉलर (लगभग)

धुरंधर 2: द रिवेंज – 28.64 मिलियन डॉलर

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन – 22 मिलियन डॉलर

धुरंधर – 20.69 मिलियन डॉलर

कल्कि 2898 AD – 18.57 मिलियन डॉलर

1693 करोड़ की कमाई के बाद भी बजट से दूर

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' ने 18 दिनों में 154 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय मुद्रा में फिल्म का कुल ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 1,693.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें घरेलू बाजार का योगदान सबसे बड़ा है, जहां फिल्म ने 942.75 करोड़ का नेट और 1,126.50 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया है। वहीं, विदेशी बाजारों से फिल्म ने कुल 567.00 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन जुटाया है।

आगे क्या हैं उम्मीदें?

भले ही अमेरिका में स्क्रीन्स कम हुई हैं, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की पकड़ अब भी मजबूत है और तीसरे रविवार को भी इसने शानदार कमाई की है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि आगामी हफ्तों में घरेलू बाजार के कलेक्शन के साथ-साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई बाजारों में फिल्म की रिलीज इसे आसानी से प्रॉफिट जोन में पहुंचा देगी।