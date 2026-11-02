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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (15:12 IST)

'रामायण' में राम बने रणबीर कपूर ने एलन मस्क की फ्लाइंग कार को बताया 5,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान का किया जिक्र

Ranbir Kapoor
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (15:12 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित पौराणिक एक्शन फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की रिलीज अब बेहद करीब है। दिवाली के पावन अवसर पर 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों और प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी स्टार कास्ट और क्रू फिल्म के प्रमोशन में पूरी ताकत से जुटी हुई है।
 
इसी बीच, फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर रणबीर कपूर का एक हालिया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क की नई तकनीक की तुलना रामायण काल के पौराणिक 'पुष्पक विमान' से कर दी, जिसके बाद इंटरनेट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।   
जब एलन मस्क की फ्लाइंग कार पर बोले रणबीर कपूर   
प्रसिद्ध टेलीविजन प्रेजेंटर सुमा कनकल्ला के साथ हुए एक इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी, रणबीर कपूर और शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं रकुल प्रीत सिंह मौजूद थीं। बातचीत के दौरान जब होस्ट सुमा ने कहा कि रामायण महाकाव्य में वर्णित दिव्य अस्त्र-शस्त्र और तकनीक आज के अत्याधुनिक आविष्कारों को भी मात देते हैं, तो निर्देशक नितेश तिवारी ने भी सहमति जताई।   
 
इसी बीच रणबीर कपूर ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली और कहा, "हाल ही में एलन मस्क ने एक फ्लाइंग कार (उड़ने वाली कार) का आविष्कार किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत यह काम करीब 5,000 साल पहले ही कर चुका है।" रणबीर का इशारा रामायण में वर्णित रावण के प्रसिद्ध उड़ने वाले वाहन 'पुष्पक विमान' की ओर था। 
 
पौराणिक मान्‍यताओं के अनुसार विश्‍वकर्मा द्वारा निर्मित पुष्पक विमान विचार की गति से उड़ सकता था और आवश्यकतानुसार अपना आकार बदल सकता था। रणबीर के इस बयान ने पौराणिक भारतीय कल्पना और 21वीं सदी की आधुनिक साइंस के बीच एक दिलचस्प संवाद स्थापित कर दिया है।  
 
नितेश तिवारी की 'रामायण' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। दो भागों में बन रही इस मेगा बजट फ्रेंचाइजी का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), रॉकस्टार यश (लंकापति रावण), सनी देओल (भगवान हनुमान), रवि दुबे (लक्ष्मण) और रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) की भूमिका में नजर आएंगे। 
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