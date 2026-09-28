44 साल के हुए रणबीर कपूर, 'रॉकस्टार' से मिली पहचान तो 'संजू' ने बना दिया बॉक्स ऑफिस का बादशाह

भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेताओं में शुमार रणबीर कपूर 28 सितंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। 28 सितंबर 1982 को मुंबई में जन्में रणबीर को अभिनय की कला विरासत में मिली है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे होने के बावजूद, रणबीर ने अपनी मेहनत, विविधता और असाधारण प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई है।

रणबीर कपूर ने वर्ष 2007 में संजय लीला भंसाली की ड्रीम फिल्म 'सांवरिया' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म से अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने भी डेब्यू किया था। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन रणबीर के अभिनय और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस डेब्यू के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड से नवाजा गया।

'वेक अप सिड' से 'रॉकस्टार' तक: जब मिला असली स्टारडम

वर्ष 2009 में आई अयान मुखर्जी की फिल्म 'वेक अप सिड' रणबीर के करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म में उनके संजीदा अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। इसके बाद वर्ष 2010 में प्रकाश झा की मल्टीस्टारर फिल्म 'राजनीति' और 2011 में इम्तियाज अली की 'रॉकस्टार' ने उन्हें बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं की कतार में ला खड़ा किया। 'रॉकस्टार' में जनार्दन/जॉर्डन का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों और समीक्षकों, दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

2012 में आई अनुराग बासु की फिल्म 'बरफी' में रणबीर ने मूक-बधिर लड़के 'मर्फी' का किरदार निभाकर सभी का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलवाए। वहीं, 2013 में आई 'ये जवानी है दीवानी' युवाओं के बीच एक कल्ट-क्लासिक बन गई। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी जोड़ी और 'कबीर (बनी)' के बिंदास अंदाज ने बॉक्स ऑफिस पर 190 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस किया।

असफलता से सीख और 'संजू' से धमाकेदार वापसी

करियर में हर कलाकार की तरह रणबीर को भी उतार-चढ़ाव देखने पड़े। 2013 में माता-पिता के साथ की गई फिल्म 'बेशर्म' और 2015 की 'रॉय', 'बॉम्बे वेलवेट' तथा 'तमाशा' बॉक्स ऑफिस पर खास छाप नहीं छोड़ सकीं। लेकिन 2016 में 'ऐ दिल है मुश्किल' से वापसी करने के बाद, वर्ष 2018 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म 'संजू' में उन्होंने संजय दत्त का किरदार इस कदर जीवंत किया कि दर्शक दंग रह गए। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में शामिल हुई।

'एनिमल' का बॉक्स ऑफिस धमाका

व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वर्ष 2022 में रणबीर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी रचाई। इसी साल उनकी फैंटेसी-ड्रामा फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' सुपरहिट रही। वहीं 2023 में 'तू झूठी मैं मक्कार' और संदीप रेड्डी वांगा की एक्शन-थ्रिलर 'एनिमल' में उनके खूंखार अवतार ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

रणबीर कपूर के पास इस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। रणबीर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। सके अलावा वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।