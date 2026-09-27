'बहुत बोल रहा है तू', पैपराजी की इस हरकत पर रणबीर कपूर का चढ़ा पारा, वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली महात्वाकांक्षी फिल्मों 'रामायण' और 'लव एंड वॉर' को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित 'रामायण' के एक प्रमोशनल इवेंट के बाद रणबीर अपनी पत्नी आलिया भट्ट, 'लव एंड वॉर' के सह-कलाकार विक्की कौशल और मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ नजर आए।

हालांकि, इस दौरान रणबीर कपूर की पैपराजी के साथ हुई एक तीखी झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शनिवार की रात मुंबई के एक प्रीमियम रेस्टोरेंट के बाहर बॉलीवुड के ये सेलेब्स एक साथ स्पॉट हुए। मनीष मल्होत्रा के फैशन शो और 'रामायण' के इवेंट के बाद ये सितारे एक साथ डिनर के लिए पहुंचे थे।

लुक्स की बात करें तो रणबीर कपूर ऑलिव-ग्रीन शॉर्ट कुर्ते और ब्लैक जींस में बेहद हैंडसम लग रहे थे, जबकि आलिया भट्ट ने नियॉन-ग्रीन ड्रेस में सभी का ध्यान खींचा। वहीं विक्की कौशल ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर के साथ अपना लुक सिंपल और एलिगेंट रखा था।

Alia Bhatt Ranbir Kapoor’s hand but why?



The crowd was huge, and Ranbir even got angry at the media, saying,



After hugging Vicky Kaushal, Alia wrapped Ranbir’s… pic.twitter.com/u5VTjziRE9 — T-Celebs (@t_celebs) September 27, 2026

फोटो सेशन के दौरान जब निर्देशक संजय लीला भंसाली फ्रेम से हटने लगे, तो रणबीर ने बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें वापस बुलाकर पूरे ग्रुप के साथ पोज़ देने का आग्रह किया। फोटोग्राफर्स के लिए पोज़ देने के बाद जब पूरा ग्रुप वहां से निकलने लगा, तो एक पैपराजी लगातार रणबीर कपूर का नाम चिल्लाकर उन्हें फिर से आलिया और विक्की के साथ पोज़ देने के लिए कहने लगा। पैपराजी के लगातार चिल्लाने और उकसाने वाले बर्ताव से परेशान होकर रणबीर मुड़े और उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा— "बहुत बोल रहा है तू हां।"

रणबीर की यह प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई। फैंस इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूज़र्स ने रणबीर का समर्थन करते हुए कहा कि पैपराजी को सेलेब्रिटीज की पर्सनल स्पेस और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसे पैपराजी के काम का हिस्सा मान रहे हैं।

संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों में भारी उत्सुकता है। यह फिल्म एक पीरियड रोमांटिक वॉर ड्रामा है, जिसकी कहानी में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की भूमिका निभाते नजर आएंगे। आलिया भट्ट का किरदार इन दोनों अफसरों की जिंदगी से जुड़ता है, जिससे युद्ध की पृष्ठभूमि में एक पेचीदा लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा।

'रामायण' से 2026 में बड़ा धमाका करेंगे रणबीर

रणबीर कपूर का अगला साल बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रहने वाला है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही महाकाव्य फिल्म 'रामायण - पार्ट 1' की आधिकारिक घोषणा और प्रमोशनल गतिविधियां मुंबई में शुरू हो चुकी हैं। फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान) के किरदार में नजर आएंगे।