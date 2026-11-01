यश के बेटे को पसंद नहीं आया रावण का ये काम, 'रामायण' में जटायु को मारते देख पापा से कही दिल छू लेने वाली बात

सिनेमाई इतिहास का एक नया अध्याय रचने जा रही नितेश तिवारी की महाकाय फिल्म 'रामायण' का हाल ही में लॉस एंजिल्स स्थित 'अकादमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के डेविड गेफेन थिएटर में भव्य वर्ल्ड प्रीमियर संपन्न हुआ। रेड कार्पेट पर भारतीय और हॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा तो देखने लायक था ही, लेकिन इस प्रीमियर के दौरान एक ऐसा भावुक क्षण भी देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया।

केजीएफ फेम और फिल्म में 'लंकापति रावण' की दमदार भूमिका निभा रहे सुपरस्टार यश के बच्चे—बेटी आयरा और बेटा यथर्व—पहली बार अपने जीवन में सिनेमाघर में कोई फिल्म देख रहे थे। लेकिन इस पहली ही स्क्रीन एक्सपीरियंस के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने यश और उनकी सह-कलाकार साई पल्लवी दोनों को हतप्रभ कर दिया।

"पापा! आपने उस पक्षी को क्यों मारा?"

फिल्म में 'माता सीता' का किरदार निभा रहीं मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रीमियर के उस यादगार पल को साझा किया। फिल्म के एक बेहद संवेदनशील दृश्य में, जब पर्दे पर यश का किरदार 'रावण' पौराणिक पक्षी जटायु का वध करता है, तो यश का बेटा यथर्व खुद पर काबू न रख सका और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

साई पल्लवी के अनुसार, यथर्व ने रोते हुए सीधे अपने पिता यश की तरफ देखा और कहा, "पापा, मुझे आपका उस पक्षी को मारना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे पता है कि आप मेरे पापा हैं और आप फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग करते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। फिल्म में भी आपको उस पक्षी को नहीं मारना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था!"

सुपरस्टार यश ने भी बच्चों की इस प्रतिक्रिया पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे दुनिया और रिश्तों के ताने-बाने को समझ रहे हैं। ऐसे में अपने ही पिता को पर्दे पर क्रूरता करते देखना उनके मासूम मन को झकझोर गया।

'रामायण' में यश ने केवल एक खलनायक बनने के बजाय रावण की भूमिका को एक नई गहराई देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, यह साबित करना कि रावण को हराना असंभव था, केवल भारी-भरकम शरीर या चिल्लाने से हासिल नहीं किया जा सकता। यदि आप खुद आश्वस्त नहीं हैं कि आप तीन लोकों के राजा का किरदार निभा रहे हैं, तो दर्शक भी उस ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे।

यश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने रावण के किरदार को एकतरफा काला या सफेद नहीं माना है। उन्होंने कहा कि रावण के पास अद्वितीय ज्ञान, कटाक्ष, बौद्धिक तीक्ष्णता और कुछ हद तक भावुकता भी थी। वह चाहते हैं कि दर्शक रावण के गलत कदमों को समझते हुए भी उसके पक्ष और उसके अपार ज्ञान को समझें।

साई पल्लवी ने यश की तारीफ करते हुए कहा कि यश का दृष्टिकोण रावण के लिए शारीरिक कम और दिमागी (cerebral) ज्यादा था। रावण को भगवान विष्णु के अवतार (श्रीराम) द्वारा ही पराजित किया जा सकता था, इसलिए उसके किरदार में वो 'अजेयता' दिखना अनिवार्य था।

5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी 'रामायण'

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज', 'DNEG' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' द्वारा निर्मित यह महाकाव्य 5 नवंबर 2026 को विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है।