रामायण के ‘मंगल रंग’ गाने पर बवाल, ए.आर. रहमान पर लगा कव्वाली स्टाइल अपनाने का आरोप

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा-बजट फिल्म ‘रामायण: पार्ट वन’ को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। लेकिन 25 अक्टूबर को रिलीज हुए फिल्म के पहले ट्रैक ‘मंगल रंग’ ने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। रणबीर कपूर (भगवान राम) और साई पल्लवी (माता सीता) के अलौकिक प्रेम और भक्ति रस को दर्शाते इस गाने को जहां कुछ लोग दिव्य बता रहे हैं, वहीं ऑस्कर विजेता संगीतकार ए. आर. रहमान के म्यूजिक टोन को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना भी देखने को मिल रही है।

कव्वाली का आरोप

जैसे ही 'मंगल रंग' रिलीज हुआ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर गानों की मौलिकता और शैली पर सवाल उठने लगे। कई यूजर्स का दावा है कि इस पौराणिक पृष्ठभूमि वाले गाने में सूफी और कव्वाली जैसा म्यूजिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है।

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'इन्होंने 'रॉकस्टार' फिल्म के 'कुन फाया कुन' वाले फॉर्मूले को उठाकर 'मंगल रंग' में फिट कर दिया और इसे रामायण का संगीत बता दिया।' आलोचकों का मानना है कि रामायण जैसे महान ग्रंथ पर आधारित फिल्म के मुख्य भक्ति गीत में कव्वाली या सूफी स्टाइल की छाप नहीं होनी चाहिए थी।

तमिल ट्रैक की कॉपी या री-साइकिलिंग का दावा?

विवाद केवल सूफी टच तक सीमित नहीं रहा। कुछ संगीत प्रेमियों ने आरोप लगाया कि रहमान ने अपने पुराने तमिल गानों (जैसे ‘Enna Solla Pogirai’) की धुनों को री-साइकिल किया है। वहीं, गाने के कोरस में ‘रंग’ शब्द के बार-बार प्रयोग को प्रसिद्ध कव्वाली ‘आज रंग है’ की तर्ज से प्रेरित बताया जा रहा है।

संगीत के साथ-साथ विजुअल्स पर भी लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह जैसी दिग्गज जोड़ी की गायकी की तारीफ करने के बावजूद कुछ यूजर्स ने गाने के दृश्य-संयोजन को कमतर आंका, जबकि कुछ ने साई पल्लवी के सीता वाले लुक की तुलना 'बाहुबली' की देवसेना से कर दी।

बहस के बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो संगीत की इस आलोचना को जल्दबाजी बता रहा है। समर्थकों का तर्क है कि ए. आर. रहमान का संगीत हमेशा से ही समय के साथ दिल में जगह बनाता है। डॉ. कुमार विश्वास के लिखे विशुद्ध साहित्यिक बोल और अरिजीत-श्रेया की मधुर आवाज को कई श्रोताओं ने आध्यात्मिक शांति देने वाला बताया है।

नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट वन' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसका अनुमानित बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा रावण के किरदार में साउथ सुपरस्टार यश, हनुमान के रूप में सनी देओल, और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे नजर आएंगे। फिल्म को दिवाली 2026 में वैश्विक स्तर पर रिलीज करने की योजना है।