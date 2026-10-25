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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (12:37 IST)

रामायण पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ कमाई, IMAX बना पहली पसंद

Ramayana Advance Booking
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (12:39 IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' का जादू रिलीज से पहले ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दशहरा के शुभ अवसर पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की गई थी, और शुरुआती पांच दिनों में ही इसने बॉक्स ऑफिस पर हलचल तेज कर दी है। 
 
प्री-सेल्स के आंकड़ों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और देश के कई प्रमुख थिएटर्स में शो तेजी से हाउसफुल हो रहे हैं। इस बंपर एडवांस बुकिंग को सबसे ज्यादा रफ्तार प्रीमियम फॉर्मेट्स, खासकर IMAX और 4DX स्क्रीन्स से मिल रही है।
एडवांस बुकिंग में 8.72 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार
ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'रामायण' ने एडवांस बुकिंग के जरिए अब तक 8.72 करोड़ रुपए से अधिक का शानदार कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की लगभग 2 लाख टिकटें रिलीज से 10 दिन पहले ही बिक चुकी हैं। शुरुआत में प्री-सेल्स का मुख्य आधार हिंदी बेल्ट रहा, लेकिन अब दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में भी टिकट्स तेजी से बुक हो रहे हैं।
 
वर्तमान में कुल एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी लगभग 87% बनी हुई है। करीब 100 स्क्रीन्स पर कन्नड़ वर्जन की बुकिंग खुल चुकी है, जो 1 करोड़ के करीब पहुंच रही है। कई सेंटर्स में सुबह के शो की ऑक्यूपेंसी 72% तक दर्ज की गई है।
 
तेलुगु वर्जन को अभी सीमित स्क्रीन्स (10-15 थिएटर्स) पर खोला गया है, जहां इसने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है। आने वाले हफ्ते में अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं (तमिल और मलयालम) के शोज में व्यापक विस्तार देखने को मिलेगा।
 
क्यों खास है IMAX और प्रीमियम फॉर्मेट्स का क्रेज?
फिल्म की एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ा गेम-चेंजर प्रीमियम फॉर्मेट्स साबित हो रहे हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दर्शक इस पौराणिक महाकाव्य को बड़े पर्दे पर अनुभव करने के लिए अतिरिक्त खर्च करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। IMAX शोज भले ही देश के कुल शोज का महज 3.8% हिस्सा हैं, लेकिन कुल कमाई में इनकी हिस्सेदारी 25% के आसपास पहुंच चुकी है। IMAX में नॉर्मल शोज के मुकाबले लगभग 5 गुना तेजी से टिकटें बिक रही हैं।
 
रिपोर्ट्स की मानें तो वितरकों और थिएटर मालिकों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग की बातचीत के कारण कुछ स्थानों पर व्यापक बुकिंग शुरू होने में थोड़ा समय लगा है। Sacnilk के अनुसार 4 शोज हाउसफुल दर्ज किए गए हैं, लेकिन ऑन-ग्राउंड ट्रैकिंग से संकेत मिलता है कि ब्लॉक्ड और सोल्ड-आउट सीट्स को मिलाकर यह संख्या एक दर्जन से अधिक हो चुकी है।
 
'रामायण' को दो भागों में भव्य स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इसे नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। 'रामायण: पार्ट वन' को वर्ल्डवाइड स्तर पर 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 
 
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