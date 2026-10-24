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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (11:49 IST)

4000 करोड़ की 'रामायण' पर बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर की फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए करना होगा लंबा इंतजार!

Ramayana Part 2 release date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (11:51 IST)
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बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही माइथोलॉजिकल मैग्नम ओपस फिल्म 'रामायण' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां एक तरफ फैंस रणबीर कपूर को पर्दे पर 'भगवान श्री राम' के रूप में देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के दूसरे हिस्से यानी 'रामायण पार्ट 2' को लेकर आ रही खबर ने फैंस को थोड़ा हैरान कर दिया है। 
 
खबरों के मुताबिक, फिल्म का दूसरा भाग अब तय समय यानी दिवाली 2027 में रिलीज नहीं होगा, बल्कि इसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 'रामायण: पार्ट 2' को अब दिवाली 2028 तक के लिए टाल दिया गया है। 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी का यह प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महंगे और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। लगभग 4,000 करोड़ रुपये के कुल बजट में दो भागों में बन रही यह फिल्म नमित मल्होत्रा के लिए केवल एक कमर्शियल मूवी नहीं, बल्कि एक गहरा भावुक प्रोजेक्ट है। वह भारतीय संस्कृति की इस कालजयी गाथा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।   
 
दिवाली 2026 पर आएगा पहला भाग, पर 'पार्ट 2' में देरी क्यों?   
योजना के अनुसार, 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 (5 नवंबर) को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रहा है। हालांकि, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेकंड इंस्टॉलमेंट (रामायण पार्ट 2) को अब दिवाली 2028 के लिए री-शेड्यूल किया जा रहा है।   
 
रिलीज डेट आगे बढ़ाने के पीछे तीन प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं:   
अतिरिक्त प्रोडक्शन और शूटिंग का समय: पहले भाग की शूटिंग पूरी होने और पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में होने के बावजूद, दूसरे भाग की शूटिंग और विस्तृत सीन्स के लिए मेकर्स को काफी ज्यादा समय की जरूरत है।   
 
जटिल एक्शन सीन्स और VFX वर्क: 'रामायण Part 2' में मुख्य रूप से लंका दहन, राम-रावण का युद्ध और वानर सेना के विशाल दृश्य शामिल हैं। ऑस्कर विजेता स्टूडियो DNEG द्वारा तैयार किए जा रहे वीएफएक्स और सीजीआई में किसी तरह की हड़बड़ी न हो, इसलिए अतिरिक्त समय लिया जा रहा है।   
 
वर्ल्ड-क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस: निर्माता नमित मल्होत्रा चाहते हैं कि जब दर्शक थिएटर्स में कदम रखें, तो उन्हें हॉलीवुड की 'अवतार' या 'ड्यून्स' जैसा विजुअल एक्सपीरियंस मिले। क्वालिटी के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न करना इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है।   
 
क्या पोस्ट-क्रेडिट सीन में होगा नई तारीख का ऐलान? 
मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट टलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि निर्माता 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली 'रामायण: पार्ट 1' के एंड-क्रेडिट में ही पार्ट 2 की नई ऑफिशियल रिलीज डेट का सरप्राइज टीजर के साथ ऐलान करेंगे।   
 
स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), साउथ सुपरस्टार यश (रावण) और सनी देओल (भगवान हनुमान) की भूमिका में नजर आएंगे। 
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