  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ramayana movie ranbir kapoor yash children reaction questions about characters
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (12:39 IST)

‘रामायण’ के किरदारों को लेकर रणबीर कपूर और यश के बच्चों के मन में उठे सवाल, एक्टर्स ने बताया रिएक्शन

Ramayana Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (12:41 IST)
google-news
नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'रामायण' बिना किसी शक साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। मेकर्स द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पोस्टर्स से लेकर टीजर और ट्रेलर तक, हर एक चीज ने फिल्म के इर्दगिर्द उत्साह को बढ़ा दिया है। 
 
फिल्म के बड़े पैमाने से लेकर स्टार पावर और ग्रैंड विजुअल तक, जो चीज इसे अलग और बेहद खास बनाती है वह है इसका दिल। प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही टीम ने फिल्म से जुड़ी किसी भी चीज को न सिर्फ एक प्रोजेक्ट के रूप में देखा है बल्कि एक बेहद अहम और सम्मानजनक जिम्मेदारी के रूप में अपने कंधों पर उठाया है। इंडस्ट्री जहां पर प्रमोशन रोल आउट को पूरी तरह से मार्केट शेड्यूल के हिसाब से चलाया जाता है, वही रामायणम् ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक महत्व वाली राह अपनाई है। 
इस कहानी को जीवंत करना कास्ट के लिए एक भावनात्मक अनुभव रहा, खास करके रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश के लिए, जिन्होंने इस महागाथा को अपने बच्चों की मासूम नजरों से अनुभव किया है। इस बारे में बात करते हुए कि कैसे रणबीर कपूर की बेटी राहा इस सफर का हिस्सा रही हैं, उन्होंने बताया कि यह खास होने वाला है क्योंकि यह पहली कहानी होगी जिसे वह स्क्रीन पर देखने वाली है। 
 
राहा ने सेट पर विजिट करने से लेकर रणबीर के को-स्टार्स साईं पल्लवी और रॉकिंग स्टार यश के साथ मुलाकात की हैं, इस तरह से वह उनके द्वारा बनाई जा रही दुनिया से जुड़ी है। रणबीर के जीवन में यह किरदार उस समय पर आया है, जब वह खुद एक पिता बन चुके हैं। इस कारण उनके अंदर एक बेहतर इंसान बनने और अपने बच्चे को भी ये संस्कार देने की  इच्छा और गहरी हो गई है।
 
दूसरी तरफ, रॉकिंग स्टार यश ने अपने बच्चों के रिएक्शन से जुड़ा मजेदार और प्यारा पल साझा किया। उन्होंने माना कि बच्चों के सवालों से गुजरना काफी हैरान करने वाला था। जहां, उनकी बेटी से पूछे जाने पर कि क्या उन्हें यह पसंद आया तो उन्होंने अच्छे तरीके से थम्स अप दिया, जबकि उनके बेटे के पास कई सारे सवाल थे, और वह असल में उलझन में था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही और क्या गलत है। 
 
यश ने बताया कि वह अपने बेटे को भगवान राम के आदर्शों और संस्कारों को अपनाने की सीख देते हैं। ऐसे में जब उनके बेटे ने उन्हें रावण का किरदार निभाते देखा, तो वह नाराज हो गया। उसने उनसे पूछा, “आप रावण का किरदार क्यों निभा रहे हैं? आप बुरे इंसान क्यों बने हैं?” यश ने बताया कि फिल्म में जब उनका किरदार जटायु से लड़ता है, तब भी उनका बेटा काफी परेशान हो गया था। वह उनके पास बैठकर चिल्लाने लगा, “रुक जाइए! आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?” यहां तक कि वह रोने लगा, क्योंकि उसे पर्दे पर अपने पिता को उस पक्षी को मारते देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया।
 
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस दो पार्ट वाली फिल्म को नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुकी कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म दुनियाभर में आईमैक्स में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर रिलीज होगा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बैकलेस ब्लाउज और मॉस-ग्रीन साड़ी में आलिया भट्ट ने ढाया कहर, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

बैकलेस ब्लाउज और मॉस-ग्रीन साड़ी में आलिया भट्ट ने ढाया कहर, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

बैकलेस ब्लाउज और मॉस-ग्रीन साड़ी में आलिया भट्ट ने ढाया कहर, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जब भी अपने नए लुक के साथ नजर आती हैं, फैशन वर्ल्ड में तहलका मच जाता है। आलिया हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं। इस नए फोटोशूट में आलिया भट्ट ने पारंपरिक भारतीय पोशाक यानी साड़ी को एक आधुनिक, बोल्ड और बोहेमियन तड़का देकर फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं।

सुबह 5 बजे सलमान खान ने किया बड़ा धमाका, रिलीज किया 'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी'

सुबह 5 बजे सलमान खान ने किया बड़ा धमाका, रिलीज किया 'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी'डिजिटल दौर में जहां फिल्मों के गानों और ट्रेलर्स की रिलीज टाइमिंग हफ्तों पहले से तय की जाती है, वहीं बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अपने ही नियमों पर चलते हैं। सोशल मीडिया ट्रैकिंग और एल्गोरिदम के इस ज़माने में सलमान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें किसी पारंपरिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है।

'कुछ तो लोग कहेंगे', 4000 करोड़ की 'रामायण' की ट्रोलिंग पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया जवाब

'कुछ तो लोग कहेंगे', 4000 करोड़ की 'रामायण' की ट्रोलिंग पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया जवाबनितेश तिवारी के निर्देशन में बनी भव्य फिल्म 'रामायण' इस समय देश और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी और रावण के रूप में दक्षिण भारतीय स्टार यश को देखने के लिए फैंस काफी समय से उत्साहित हैं।

‘बेबी डॉल’ सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी में भी आई दरार, 4 साल बाद पति से हुईं अलग

‘बेबी डॉल’ सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी में भी आई दरार, 4 साल बाद पति से हुईं अलगबॉलीवुड संगीत जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ‘बेबी डॉल’ और ‘चिट्टियां कलाइयां’ जैसे कई चार्टबस्टर गाने देने वाली लोकप्रिय सिंगर कनिका कपूर ने अपने पति और बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

Hanuman Ansh OTT Stream: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आएगी 'हनुमान अंश'? मेकर्स का बड़ा अपडेट

Hanuman Ansh OTT Stream: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आएगी 'हनुमान अंश'? मेकर्स का बड़ा अपडेटडॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा की दिव्य और आध्यात्मिक जीवन-यात्रा पर आधारित है। महज छोटे बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने अपने अनोखे विषय और भावुक कर देने वाले भक्ति भाव के बल पर सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल की है। कहानी में आस्था, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम दिखाया गया है, जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।