'रामायण' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल की एंट्री ने उड़ाए होश, हनुमान के विशाल रूप की झलक देख खड़े हुए दर्शक

निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित और भव्य महागाथा 'रामायण' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दुनिया भर के लगभग 59 हजार सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित हुई इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। फिल्म का विशाल बजट, आधुनिक वीएफएक्स, कला निर्देशन और कलाकारों का शानदार अभिनय इस वक्त देश-विदेश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है।

थिएटर से बाहर निकल रहे दर्शकों का कहना है कि यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल है। जहां एक ओर फिल्म के दृश्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थिएटर के भीतर का माहौल किसी उत्सव से कम नजर नहीं आ रहा है।

पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल का विशालकाय अवतार

फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमाघरों में जो नजारा देखने को मिला, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में भगवान हनुमान के रूप में अभिनेता सनी देओल की झलक पेश की गई है। हालांकि इस क्लिप में हनुमान जी का चेहरा पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है, लेकिन उनके विशालकाय पैरों और भारी-भरकम कद-काठी ने ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए।

जंगल में तेजी से भागते हिरणों के बीच जब बजरंग बली के विशाल रूप की एंट्री होती है और बैकग्राउंड में शांत तथा भक्तिमय 'सुमिरौ पवन कुमार' गीत बजता है, तब पूरा हॉल 'जय श्री राम' और 'जय बजरंग बली' के नारों से गूंज उठता है। सोशल मीडिया पर इस सीन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग अपनी सीटों से खड़े होकर चीखते और तालियां बजाते नजर आ रहे हैं।

नितेश तिवारी ने फिल्म के पहले भाग की कहानी को हनुमान जी की मुख्य कथा से पहले के प्रसंगों पर केंद्रित रखा है। इसलिए, दर्शकों को सनी देओल के इस मुख्य रूप को पूरी तरह से देखने के लिए फिल्म के अगले भाग का इंतजार करना होगा। हालांकि, महज कुछ सेकेंड्स की इस झलक ने यह साफ कर दिया है कि सनी देओल इस महाबली अवतार में पूरी तरह से फिट बैठते हैं।

'रामायण' को नितेश तिवारी ने निर्देशित किया है और इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश है। फिल्म ने रणबीर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंका‍पति रावण और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2028 में रिलीज होगा।