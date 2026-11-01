रावण-जटायु युद्ध के एक सीन के लिए 6.5 साल की मेहनत, नितेश तिवारी ने खोले 'रामायण' के विजुअल इफेक्ट्स के राज

भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'रामायण' को बड़े पर्दे पर लाने के लिए मेकर्स सालों से दिन-रात एक कर रहे हैं। निर्देशक नितेश तिवारी की यह भव्य फिल्म पर्दे पर किसी जादू से कम न दिखे, इसके लिए बारीक से बारीक डिटेल्स पर बारीकी से काम किया जा रहा है।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नितेश तिवारी ने फिल्म के मेकिंग प्रोसेस से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म के महज एक एक्शन सीक्वेंस—रावण और जटायु की जंग—को तैयार करने में ही पूरी टीम को साढ़े छह साल का लंबा समय लग गया।

6.5 साल की मेहनत और हजारों आर्टिस्ट्स का योगदान

नितेश तिवारी ने श्रेयस मीडिया के साथ चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया कि एक भव्य सीक्वेंस को तैयार करने के पीछे कितनी भारी मशक्कत छिपी होती है। उन्होंने कहा, आपको अंदाजा भी है कि हमें रावण और जटायु के युद्ध का सीक्वेंस खत्म करने में कितना समय लगा?

उन्होंने कहा, जब मैंने शुरुआती आर्टिस्ट को ब्रीफ किया था, वहां से लेकर इसे पूरी तरह खत्म करने तक पूरे साढ़े छह साल का समय लगा है। सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस! मैं इस बात पर एक घंटे तक बोल सकता हूं कि हर एक चीज को स्क्रैच से बनाने में कितनी मेहनत लगी है। इसमें हजारों लोगों ने दिन-रात काम किया है।

पुष्पक विमान के 40-50 डिजाइन, 2 साल की रिसर्च

फिल्म में रावण के प्रसिद्ध उड़न खटोले 'पुष्पक विमान' को स्क्रीन पर जीवंत और प्रामाणिक बनाने के लिए भी मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नितेश तिवारी ने खुलासा किया कि पुष्पक विमान के लुक को फाइनल करने में ही लगभग दो साल का वक्त लगा। इस दौरान टीम ने लगभग 40 से 50 अलग-अलग डिजाइन तैयार किए और फिर कहीं जाकर अंतिम लुक को हरी झंडी मिली।

नितेश ने बताया, शुरुआत में हमने पुष्पक विमान के जिस स्वरूप की कल्पना की थी, रावण-जटायु का युद्ध सीक्वेंस उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया था। लेकिन जब लंबे समय के बाद हमारे पास एक बेहद अलग और शानदार फाइनल डिजाइन आया, तो हमें उस फाइट सीक्वेंस के कई हिस्सों को दोबारा बनाना पड़ा और इसमें कई बदलाव करने पड़े। हम सिर्फ ऐसा विमान नहीं चाहते थे जो बस दिखने में उड़ता हुआ लगे, बल्कि हम चाहते थे कि उसके पीछे एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच नजर आए। हमारा मानना है कि उस दौर की हर चीज के पीछे एक गहरा विज्ञान था।

VFX को 'AI' कहे जाने पर रणबीर कपूर का दर्द

फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विजुअल इफेक्ट्स (CGI) की आड़ में पूरी टीम की मेहनत को कम आंकने वालों पर निशाना साधा। आजकल सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े और रियलिस्टिक विजुअल को देखकर उसे तुरंत 'AI-जनरेटेड' करार दे दिया जाता है।

इस प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त करते हुए रणबीर कपूर ने कहा कि जब लोग इतने सालों की मैनुअल मेहनत को बस 'AI' का ठप्पा लगाकर खारिज कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। रणबीर ने बताया कि पर्दे पर परफेक्ट और फाइन विजुअल्स लाने के लिए हजारों वीएफएक्स आर्टिस्ट्स बिना थके, एक-एक फ्रेम पर हफ्तों और महीनों तक मेहनत करते हैं। CGI में यह फिनिशिंग लाना किसी मशीनी काम का नतीजा नहीं, बल्कि कलाकारों के खून-पसीने की देन है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस भव्य सिनेमाई यात्रा में भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण के किरदार में दिखेंगे। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर भव्य रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।