'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर पार किया 1,000 करोड़ का आंकड़ा, ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने जारी किए तीन नए पोस्टर

नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने फिल्म के तीन नए कैरेक्टर पोस्टर्स जारी किए हैं।

इन पोस्टर्स में रणबीर कपूर राम के अवतार में, साई पल्लवी सीता के रूप में और रॉकिंग स्टार यश अपने दमदार दस सिरों वाले रावण के अवतार में नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर्स ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के शानदार सफर और इसकी बेमिसाल सफलता का जश्न मनाते हैं।

तीनों शानदार पोस्टर्स में फिल्म के मुख्य किरदारों की एक नई झलक देखने को मिलती है। रणबीर कपूर प्रिंस राम के शक्तिशाली अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं साई पल्लवी सीता के किरदार को जीवंत करती दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर, यश दस सिरों वाले रावण के प्रभावशाली अवतार में सबका ध्यान खींच रहे हैं।





इन सभी पोस्टर्स पर 1,000 करोड़ रुपए की उपलब्धि को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो फिल्म की इस ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस सफलता के जश्न को और खास बनाता है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर भी इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया और पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “भारत से दुनिया तक। यह सफर जारी है। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद।”

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने आठ बार ऑस्कर जीत चुके विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन स्टूडियो DNEG तथा यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से किया है। इस फिल्म की परिकल्पना दो भागों में बनने वाली एक भव्य सिनेमाई महागाथा के रूप में की गई है। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होगा।

यह फिल्म भारतभर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है। इसके प्रीमियम थिएट्रिकल फॉर्मेट्स में IMAX भी शामिल है। भारत के बाहर फिल्म का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स संभाल रहा है, जबकि हिंदी भाषी बाजार में इसके वितरण की जिम्मेदारी धर्मा प्रोडक्शंस के पास है।