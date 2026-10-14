'रामायण' से जटायु की पहली झलक आई सामने, अनुपम खेर की आवाज में गूंजेगा धर्म और साहस का संदेश

निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। निर्माताओं ने फिल्म के नए कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया है, जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। इस पोस्टर में रामायण के अमर और पराक्रमी पात्र 'जटायु' की पहली झलक दिखाई गई है।

इस पौराणिक पात्र को जीवंत करने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए इस विशेष पोस्टर को ‘द विंग्स ऑफ धर्म’ नाम दिया गया है। पोस्टर में जटायु के चरित्र की भयावहता, निष्ठा और तेज का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

सामने आए इस नए पोस्टर में जटायु के दो अलग-अलग स्वरूपों का चित्रण किया गया है। एक तरफ जहां पंछीराज जटायु की तीखी और एकाग्र आंखें उनके अदम्य साहस को दर्शाती हैं, वहीं दूसरी ओर अपने विशाल पंखों को फैलाए आकाश में उड़ते जटायु का दृश्य उनके विशालकाय और शक्तिशाली अस्तित्व का अहसास कराता है।

फिल्म के निर्माताओं ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्टर साझा करते हुए एक भावुक और प्रेरक कैप्शन लिखा, जब बुराई ने उड़ान भरी, तो साहस उसका सामना करने के लिए खड़ा हुआ। वह जीत के लिए नहीं, बल्कि जो सही था उसके लिए लड़े। जटायु — द विंग्स ऑफ धर्म। रामायण में अनुपम खेर जटायु के रूप में।

पौराणिक संदर्भ: कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक

पौराणिक महाकाव्य रामायण में जटायु का अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी है। जब लंकापति रावण छल से माता सीता का अपहरण कर लंका की ओर ले जा रहा था, तब जटायु ने बिना अपनी जान की परवाह किए रावण का मार्ग रोका था। यह जानते हुए भी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अंत तक युद्ध किया।

नितेश तिवारी की इस भव्य फिल्म में जटायु के इसी निडर चरित्र और त्याग को आधुनिक विजुअल इफेक्ट्स और अनुपम खेर की दमदार आवाज के साथ पेश किया जा रहा है। 'रामायण' को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जा रहा है।

फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज (Prime Focus Studios), ऑस्कर विजेता VFX कंपनी DNEG और सुपरस्टार यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में वैश्विक स्तर पर रिलीज के लिए तैयार है।