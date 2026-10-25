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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (11:30 IST)

'रामायण' का 'मंगल रंग' गाना हुआ रिलीज, श्रीराम-माता सीता के प्रेम को देख भावुक होंगे दर्शक

Mangal Rang Song
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (11:32 IST)
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नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ से एक और गाना ‘मंगल रंग’ को मेकर्स ने रिलीज़ कर दिया है। इस म्यूजिकल पेशकश के साथ दर्शकों को न सिर्फ फिल्म की दुनिया की झलक देखने मिली है, बल्कि साथ में भगवान राम और मां सीता के खूबसूरत पलो से सजे विजुअल्स को भी खास अंदाज में पेश किया गया है। 
 
महाकाव्य से सामने आए दूसरे गाने में शानदार नज़ारे, भव्य महल और खूबसूरत जोड़ी के शादी की झलक भी देखने मिलती है, जिसमें उनके रिश्ते को लेकर बनी गहरी भावनात्मक को महसूस किया जा सकता है। गाने जिसमें रणबीर कपूर को भगवान राम और साईं पल्लवी को माता सीता के रूप में देखा जा रहा है, वह एक्सक्लूसिव टी-सीरीज के ऑफिशल यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ रामायण पर उपलब्ध है। 
 
'मंगल रंग' गाने को मेकर्स द्वारा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज़ किया गया है, इस तरह से गाना अलग-अलग भाषाओं के दर्शकों तक पहुंचता है। यह गाना राम और सीता के सफर के अलग-अलग पलों को खुद में लिए हुए है, जिसमें महल की भव्यता, शादी की पवित्रता और अयोध्या से दूर रहने वाले पल शामिल हैं। राम को दिखाने वाले सींस में वे तीर, धनुष के साथ तलवार लिए हुए हैं। जबकि, शानदार नजरों से सजी इस दुनिया में महाकाव्य की कहानी को रचा गया है। 
 
ग्रैंड सेटिंग के अलावा ‘मंगल रंग’ गाने की खास बात यह भी है कि यह राम और सीता के बीच के अनोखे बंधन की दिखाता है। गाने में शादी के सीन में रिश्ते की पवित्रता और उसे लेकर होने वाली खुशी देखने मिलती है, जबकि वनवास के सफर वाले पल उनके रिश्ते के अलग रंग को खुद में लिए हुए हैं। यह पल महल के सुख से दूर राम और सीता को बेहद करीब से दर्शकों के सामने पेश करता है। कहना होगा कि ऐसा यह पल है जब दोनों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए, सिर्फ एक दूसरा का साथ ही नहीं दिया है बल्कि एक नए जीवन का आगाज भी किया है। 
इस गाने को ए. आर. रहमान द्वारा कंपोज किया गया है, वहीं इसके हिंदी में बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं। गाने के हिंदी वर्जन को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया है, जबकि दूसरी भाषाओं में भी इसे कई अलग-अलग सिंगर्स और लिरिसिस्ट ने आकार दिया है, और इस तरह से यह सभी मिलकर गाने में इमोशनल कोर को दर्शकों तक दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। 
 
फिल्म के इस गाने के लिए पांच भाषाओं के जाने माने कलाकारों का साथ आना आपने आप में खास है। यह फिल्म के सीन्स और राम-सीता की प्यार से भरी यात्रा को और खूबसूरत बनाता है, सबसे खास बात यह है कि गाना अलग-अलग क्षेत्रों के दर्शकों को इसका आनंद अपनी ही भाषा में लेने का मौका दे रहा है।
 
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है। यह फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में दुनियाभर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। 
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