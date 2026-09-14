'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज, साई पल्लवी-रणबीर कपूर के 'सिया राम' रूप ने जीता दिल

भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने संगीतमय सफर की शुरुआत कर दी है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर बहुप्रतीक्षित 'सिया राम' का नया पोस्टर जारी किया और इसके साथ ही फिल्म का पहला आधिकारिक गाना 'जय जय राम' दर्शकों के सामने पेश किया।

फिल्म का पहला ट्रैक केवल एक गाना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव है, जो इस पौराणिक महाकाव्य के टोन को गहराई से स्थापित करता है। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा तैयार की गई इसकी दिव्य धुन और अरिजीत सिंह व श्रेया घोशाल की सुरीली आवाज़ ने रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया है।

वनवास के बीच 'सिया-राम' का अलौकिक प्रेम

निर्माताओं द्वारा शेयर किए गए नए पोस्टर में रणबीर कपूर (भगवान राम के रूप में) और साई पल्लवी (माता सीता के रूप में) को एक शांत, प्राकृतिक माहौल में दिखाया गया है। पोस्टर में दोनों एक चट्टान पर पेड़ की छांव तले बैठे नज़र आ रहे हैं। इसमें भगवान राम बेहद प्रेम और सादगी से सीता जी के बालों में फूल लगाते हुए दिख रहे हैं।

पहनावे और पृष्ठभूमि को देखकर स्पष्ट होता है कि यह दृश्य उनके 14 वर्षों के वनवास काल का है। यह पोस्टर लंकापति रावण द्वारा सीता हरण से पहले के उस अनदेखे और भावुक क्षण को दर्शाता है। निर्माताओं ने इस खूबसूरत पोस्टर को साझा करते हुए कैप्शन लिखा, "सिया राम के शाश्वत बंधन का उत्सव।"

'जय जय राम' गाने की खासियत और कहानी का संकेत

फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि गाना 'जय जय राम' कहानी के उस चरण में आ सकता है जहां राम और सीता वनवास के दौरान अपनी साधारण मगर सुंदर जीवनशैली जी रहे होते हैं। रहमान का ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक इस भक्तिमय यात्रा को एक विशाल और भव्य स्वरूप देता है। इस ट्रैक के जरिए दर्शकों को उस महाकाव्य की झलक मिलती है, जो पर्दे पर एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है।

दो भागों में बनेगी फिल्म, जानें रिलीज़ डेट

नितेश तिवारी की यह महत्वाकांक्षी फिल्म दो भागों में एक विशाल सिनेमाई अनुभव के रूप में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म का पहला भाग भारत में दिवाली के खास मौके पर नवंबर में रिलीज़ होगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय सिनेमाघरों में इसे दो दिन पहले से ही प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं दूसरा भाग दिवाली 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगा।

फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी के अलावा यश (रावण), सनी देओल (हनुमान) और रवि दुबे (लक्ष्मण) जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। 'जय जय राम' गाने के रिलीज़ ने अब प्रशंसकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है।