'रामायणम्' की भव्य शुरुआत, दिल्ली में हुआ 'प्रथम संकल्प' आयोजन, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर

नमित मल्होत्रा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' ने भारत से विश्व तक की अपनी यात्रा का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। 24 जुलाई को होने वाले इसके वैश्विक ट्रेलर प्रीमियर से पहले निर्माताओं ने नई दिल्ली में फिल्म की पहली विशेष झलक प्रस्तुत की।

'प्रथम संकल्प' नामक इस विशेष आयोजन के माध्यम से फिल्म की वैश्विक यात्रा की शुरुआत की गई। भारतीय परंपरा में संकल्प किसी महान कार्य की शुरुआत से पहले ली जाने वाली प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। निर्माताओं ने इसे भारत की महान सांस्कृतिक धरोहर रामायण को प्रामाणिकता, श्रद्धा और विश्वस्तरीय सिनेमाई प्रस्तुति के साथ दुनिया तक पहुंचाने की सामूहिक प्रतिबद्धता बताया।

इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी, निर्माता एवं क्रिएटिव आर्किटेक्ट नमित मल्होत्रा तथा फिल्म की प्रमुख स्टारकास्ट मौजूद रही। समारोह में अरुण गोविल (राजा दशरथ), शोभना (कैकेयी), अजिंक्य देव (महर्षि विश्वामित्र), कुणाल कपूर (देवराज इंद्र), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) और रवि दुबे (लक्ष्मण) ने भाग लिया।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अभिनेता सनी देओल की सरप्राइज उपस्थिति ने समारोह को और खास बना दिया। सनी देओल फिल्म में भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं।

आयोजन के दौरान फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर की विशेष झलक भी दिखाई गई, जिसका विश्वव्यापी प्रीमियर 24 जुलाई को होगा। इसके साथ ही देशभर में आयोजित रामायण स्कूल्स प्रोग्राम के तहत 500 से अधिक स्कूलों और लाखों बच्चों की भागीदारी को भी रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के चुनिंदा विजेताओं को 'प्रथम संकल्प' समारोह में शामिल होने का अवसर मिला।

निर्माता नमित मल्होत्रा ने कहा कि रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि भारतीय जीवन, परंपराओं और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत की महान कहानियों को विश्व के सबसे बड़े मंच पर प्रस्तुत करना उनका लंबे समय से सपना रहा है और 'रामायणम्' उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने कहा कि रामायण दुनिया की महानतम कहानियों में से एक है, जिसकी शक्ति उसके शाश्वत मूल्यों में निहित है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने इस विरासत को सम्मान और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

फिल्म 'रामायणम् : पार्ट वन' दिवाली 2026 के अवसर पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका आधिकारिक ट्रेलर 24 जुलाई को वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा।