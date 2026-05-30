राम चरण ने की 'पेद्दी' के निर्देशक बुची बाबू सना की तारीफ, बोले- ऐसी कहानी लिखना अविश्वसनीय है
'पेड्डी' को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। राम चरण और जाह्नवी कपूर अभिनीत यह फिल्म अपने हर नए अपडेट और एसेट के साथ जबरदस्त चर्चा बटोर रही है, नए मानक स्थापित कर रही है और फैंस के बीच उत्साह लगातार बढ़ा रही है।
इसी बीच, बढ़ते उत्साह के दौरान राम चरण ने निर्देशक बुची बाबू सना के बारे में बात करते हुए उन पर अपना भरोसा और विश्वास जाहिर किया। राम चरण ने कहा कि नेशनल अवॉर्ड जीतना और फिर ऐसी कहानी लिखना वाकई अविश्वसनीय है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में वह इंडस्ट्री के टॉप चार फिल्ममेकर्स में जरूर होंगे।
उन्होंने कहा, जिस तरह से वह सोचते हैं, वह कमाल का है। अगर आप उन्हें देखें तो उनका शरीर शायद 55-60 किलो का होगा, हम उन्हें अपने हाथों से उठा सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक हाथी जितना विशाल है। वह हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन सरस्वती पुत्रों में से एक हैं।
सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही 'पेड्डी' अलग-अलग बाजारों में जबरदस्त असर छोड़ना शुरू कर चुकी है और फिल्म को लेकर उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला, जहां एडवांस बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर फिल्म ने कथित तौर पर 100K डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया, जो ओवरसीज मार्केट में इसके लिए जबरदस्त उत्साह और मांग को दर्शाता है।
वहीं, फिल्म के लिए राम चरण के शानदार ट्रांसफॉर्मेशन भी फैंस के बीच सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन गए हैं। एक साधारण गांव के क्रिकेटर से लेकर दमदार और प्रभावशाली 'पेद्दी पहलवान' के अवतार तक, उनके अलग-अलग लुक्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा है।
फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज में ए. आर. रहमान का संगीत भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। 'चिकिरी चिकिरी' 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है, जबकि 'राई राई रा रा' को भी यूट्यूब पर 68 मिलियन से अधिक व्यूज के साथ दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हर नए अपडेट के साथ बढ़ते उत्साह के बीच 'पेद्दी' लगातार आने वाले समय की सबसे बहुप्रतीक्षित सिनेमाई प्रस्तुतियों में से एक बनती जा रही है।
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित 'पेद्दी' में राम चरण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 3 जून 2026 को होगा, जिसके बाद यह 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
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