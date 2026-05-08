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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 8 मई 2026 (14:15 IST)

राम चरण की 'पेड्डी' ने नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, 4 घंटे में किया इतने डॉलर का प्री-सेल्स

Ram Charan Peddi movie
'पेड्डी', भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, जिसका निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है और जिसे वृद्धि सिनेमाज और मैत्री मूवी मेकर्स का साथ मिला है। इस फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने 4 जून 2026 को अपनी वर्ल्डवाइड रिलीज से पहले नॉर्थ अमेरिका में अपनी प्री-सेल्स के साथ इतिहास रच दिया है।
 
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 2026 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। घोषणा के बाद से ही इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं, और इसके हर पोस्टर, झलक और गाने ने फिल्म के प्रति दीवानगी को और बढ़ा दिया है। 
 
मेकर्स ने हाल ही में पुष्टि की है कि फिल्म का फाइनल एडिट लॉक हो चुका है। यह फिल्म 3 जून 2026 को अपने वर्ल्डवाइड प्रीमियर के लिए तैयार है, जिसके बाद 4 जून को इसे दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। अपने भव्य प्रीमियर से पहले ही, 'पेड्डी' ने रिकॉर्ड तोड़ प्री-सेल्स के साथ एक बड़ी लहर पैदा कर दी है। 
 
नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही इसे ऐतिहासिक रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने महज चार घंटों के भीतर 100K डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया, जो इतने कम समय में किसी भी भारतीय फिल्म की टिकट बिक्री के लिए एक नया बेंचमार्क है।
इस उपलब्धि को जो बात और भी सनसनीखेज बनाती है वो यह है कि फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। यह जबरदस्त रिस्पॉन्स राम चरण के लिए फैंस की दीवानगी और बुची बाबू सना के ग्रैंड विजन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। 
 
यह खबर प्रत्यंगिरा सिनेमाज द्वारा साझा की गई है, जो नॉर्थ अमेरिका में इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहे हैं। यह फिल्म नॉर्थ अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में एक बड़े स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
 
इस खबर को साझा करते हुए सिनेमा हाउस ने लिखा, ALL TIME RECORD #PEDDI - नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर के लिए सबसे तेज़ 100K+ डॉलर प्री-सेल्स। मेगा पावरस्टार #RamCharan का मास हिस्टीरिया, @PrathyangiraUS द्वारा बड़े पैमाने पर रिलीज़, प्रीमियर 3 जून को। 
 
'पेड्डी' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेकर्स फिल्म से राम चरण के दमदार ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्ट्राइकिंग पोस्टर्स और इंटेंस झलकियां लगातार शेयर कर रहे हैं। इस बढ़ते हाइप में फिल्म का म्यूजिक भी चार चांद लगा रहा है, जो पहले ही चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। 
 
ए.आर. रहमान द्वारा कंपोज किया गया पहला सिंगल, “चिकीरी चिकीरी”, अपनी जबरदस्त एनर्जी की वजह से तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गया और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन व्यूज का प्रभावशाली आंकड़ा पार कर चुका है। पहली सफलता के बाद, दूसरे गाने “रई रई रा रा” ने अपनी शानदार कोरियोग्राफी और विजुअल्स से उत्साह को और बढ़ा दिया है, जिसे यूट्यूब पर 66 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 
 
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं, जिनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नज़र आएंगे। 'धुरंधर' और 'राजा शिवाजी' की बड़ी सफलता के बाद, जियो स्टूडियोज इसे उत्तर भारत में रिलीज करेगा। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 3 जून 2026 को होगा, जिसके बाद 4 जून 2026 को यह दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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