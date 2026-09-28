बॉलीवुड में मचा हड़कंप! रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर IT की छापेमारी

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के एक कथित मामले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों और बड़े प्रोडक्शन हाउस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

सोमवार को आईटी विभाग की अलग-अलग टीमों ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, उनके ससुर व जाने-माने फिल्म निर्माता वाशु भगनानी और चर्चित प्रोडक्शन हाउस 'पैनोरमा स्टूडियोज' से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अचानक हुई इस छापेमारी के बाद से पूरे बॉलीवुड गलियारे में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई मुंबई और उसके आसपास के कई प्रमुख दफ्तरों और आवासीय परिसरों में एक साथ चलाई जा रही है।

फिल्मों की आड़ में विदेशी लेनदेन का शक

खबरों के मुताबिक आयकर विभाग को लंबे समय से इस बात की गुप्त जानकारी मिल रही थी कि फिल्म निर्माण, विदेशों में शूटिंग और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन (विदेशों में फिल्मों के प्रदर्शन के अधिकार) के नाम पर बड़ी रकम विदेशों में भेजी जा रही है।

जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां की गई हैं और टैक्स बचाने के लिए पैसों को फर्जी तरीके से इधर-उधर किया गया है। अधिकारियों को शक है कि यह मामला न केवल इनकम टैक्स चोरी का है, बल्कि इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। इसी संदेह के आधार पर दस्तावेज खंगालने और डिजिटल सबूत जुटाने के लिए यह छापेमारी की गई है।

किन-किन हस्तियों और कंपनियों पर मंडराया संकट?

रकुल प्रीत सिंह: दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह पिछले कुछ समय से लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं। हाल ही में जैकी भगनानी से शादी के बाद वे भगनानी परिवार का हिस्सा बनी हैं।

वाशु भगनानी (पूजा एंटरटेनमेंट): वाशु भगनानी बॉलीवुड के जाने-माने निर्माता हैं। उन्होंने 'कुली नंबर 1' (1995), 'बड़े मियां छोटे मियां' (1998), 'रहना है तेरे दिल में' और 'मिशन रानीगंज' जैसी कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है।

पैनोरमा स्टूडियोज: अजय देवगन स्टारर ब्लॉकबस्टर 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी का निर्माण करने वाले इस प्रोडक्शन हाउस के मुंबई स्थित ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं।

निर्माताओं और अभिनेत्री की तरफ से नहीं आया कोई आधिकारिक बयान

फिलहाल इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी संबंधित ठिकानों पर मौजूद दस्तावेजों, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी फाइलों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि रेड पूरी होने के बाद विभाग की ओर से वित्तीय गड़बड़ियों का पूरा ब्योरा आधिकारिक रूप से साझा किया जा सकता है।

दूसरी तरफ, इस पूरे घटनाक्रम पर रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, वाशु भगनानी या पैनोरमा स्टूडियोज की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

रकुल प्रीत सिंह जल्द ही नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा के किरदार में नजर आने वाली हैं। इस मेगा-बजट फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), रवि दुबे (लक्ष्मण) और यश (रावण) मुख्य भूमिकाओं में हैं। अचानक हुए इस कानूनी झमेले और आईटी रेड के चलते फिल्म उद्योग और प्रशंसकों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं।