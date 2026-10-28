रकुल प्रीत सिंह की मस्टर्ड येलो साड़ी ने लूटी महफिल, रॉयल ब्लाउज और गोल्ड झुमकों में दिखीं अप्सरा

बॉलीवुड की टैलेंटेड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने कमाल के फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। आए दिन वह अपने नए-नए लुक्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

इस बार रकुल ने फेमस डिजाइनर देबयानी मल्होत्रा के कलेक्शन की एक बेहद कीमती और खूबसूरत साड़ी पहनी है। उन्होंने मस्टर्ड येलो कलर की प्लेन सिल्क साड़ी कैरी की है। साड़ी की ड्रेपिंग इतनी स्लीक और नीट है कि यह उनके परफेक्ट फिगर को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही है।

साड़ी के निचले हिस्से और पल्लू पर ब्राइट पिंक और पर्पल शेड में पारंपरिक बंधानी प्रिंट का गोटा और गोटा-पत्ती वर्क वाला बॉर्डर दिया गया है, जो साड़ी में कंट्रास्ट और वाइब्रेंट लुक जोड़ता है।

इस सिंपल साड़ी को जो चीज सबसे ज्यादा बोल्ड और रॉयल बनाती है, वह है उनका मल्टीकलर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज। ब्लाउज पर बारीक धागों, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस और बारीक वर्क का कटवर्क डिज़ाइन है। हाई-नेक और शॉर्ट-स्लीव्स वाला यह ब्लाउज अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है।

मेकअप की बात करें तो रकुल ने 'वार्म-टोन्ड न्यूड ग्लैम' को चुना है। आंखों पर लाइट ब्राउन स्मोकी शैडो और मस्कारा का इस्तेमाल किया गया है। चेहरों पर न्यूड-पीच ब्लश, ग्लोइंग हाइलाइटर और होठों पर न्यूड-ब्राउन शेड की लिपस्टिक लगाई है। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी उनके पारंपरिक भारतीय लुक को पूरा करती है।

रकुल ने बालों को मिडिल पार्टेड करके सॉफ्ट वेव्स के साथ एक लो-पॉनीटेल में बांधा है। आगे से कुछ फ्लिक लटें निकालकर उनके चेहरे को फ्रेम किया गया है, जिससे उनका लुक काफी सॉफ्ट और रिफाइंड लग रहा है।

रकुल के इस एथनिक अवतार को उनके गहनों ने शाही बना दिया है। उन्होंने कानों में बड़े आकार की ट्रेडिशनल एंटिक गोल्ड झुमकी पहनी हैं। हाथों में उन्होंने मैचिंग गोल्ड कंगन और एक बड़ी स्टेटमेंट फिंगर रिंग कैरी की है।

तस्वीरों में रकुल प्रीत सिंह ने एक से बढ़कर एक कातिलाना और ग्रेसफुल पोज दिए हैं। कहीं वह सोफे पर बैठकर कैमरे की तरफ कातिलाना निगाहों से देख रही हैं, तो कहीं वह अपनी गर्दन को तिरछा करके अपनी खूबसूरत जॉलाइन और इयररिंग्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं।

त्योहारों के इस सीजन में रकुल प्रीत सिंह का यह लुक हर किसी के लिए फैशन इंस्पिरेशन बन चुका है। रकुल की इन तस्वीरों को देखकर फैंस कमेंट सेक्शन में 'गॉर्जियस', 'क्वीन' और 'एलिगेंट ब्यूटी' जैसे कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं।