  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rakul preet singh feels proud playing shurpanakha in ramayanam shares special experience emotional note
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (15:36 IST)

शूर्पणखा बनकर छाईं रकुल प्रीत सिंह, 'रामायण' में अपने किरदार को लेकर एक्ट्रेस ने जाहिर किया गर्व

Rakul Preet Singh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (15:38 IST)
google-news
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। ऐसे में, फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं रकुल प्रीत सिंह उनकी परफॉर्मेस के लिए हर तरफ से सराहना पा रही हैं। दर्शक स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी को पहचानने के साथ उनके शानदार ट्रांसफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मैग्नम ओपस में देख बेहद उत्साहित हैं। 
 
भारत के सबसे पूजनीय महाकाव्यों में से एक के किरदार को जीवंत करते हुए, इस फिल्म के जरिए रकुल एक ऐसे सिनेमैटिक अनुभव का हिस्सा रही हैं जिसका हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व रहा है। अब जब दर्शक इस फिल्म को बड़े पर्दे पर अनुभव कर रहे हैं, तब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बेहद खास यात्रा के बारे में दिल छू लेने वाली बात कही है।
इमोशनल नोट शेयर करते हुए, रकुल ने शूर्पणखा के किरदार को निभाने के अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा, मैं 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाने का अपना अनुभव साझा करने का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। यह सफर मेरे लिए बेहद खास रहा है। ऐसा मौका हर दिन नहीं मिलता, जब आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिले, जो पीढ़ियों से हमारी जिंदगी और संस्कृति से जुड़ी रही है।
 
'रामायणम्' को इतने बड़े स्तर पर पर्दे पर जीवंत होते देखना वाकई एक अलग ही अनुभव है। ऐसी कहानी का हिस्सा बनना, जो हमारे देश के लिए इतना मायने रखती है और उसे इतने ग्रैंड स्केल पर बनते देखना, इस सफर को मेरे लिए और भी खास बना देता है।
 
उन्होंने लिखा, नमित और नितेश सर का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। उनकी मेहनत और भारत से लेकर पूरी दुनिया तक कुछ असाधारण बनाने की चाह इस सफर को बेहद प्रेरणादायक बनाती है। रणबीर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, काजल अग्रवाल और पूरी कास्ट और क्रू का भी शुक्रिया। आप सभी शानदार को-स्टार्स रहे और इस जादू को पर्दे पर उतारने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जी-जान लगा दी। 
 
मेरी एचएमयू टीम @im_sal और @aliyashaik28 के साथ कॉस्ट्यूम टीम का भी खास तौर पर शुक्रिया, जिन्होंने मेरा लुक तैयार किया। आज हमें जो भी तारीफें मिल रही हैं, उसके पीछे उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत है। मुझे हर दिन तैयार करने में उनके 4 घंटे लगते थे। इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाने के लिए मैं बेहद आभारी और उत्साहित हूं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा पल है, जो मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है। 
 
जैसे कि रामायण ने सिनेमाघरों में अपनी शुरुआत शानदार तरीके से कर दी है, ऐसे ने रकुल का यह दिल को छू लेने वाला नॉट, इस बात पर रोशनी डालता है कि कई पीढ़ियों से चली आ रही इस महागाथा का हिस्सा बनना उनके लिए कितना खास रहा है। इस तरह से यह यात्रा उनके मन में मौजूद गर्व, आभार और जुनून को दर्शाता है। 
नमित मल्होत्रा की रामायणम्: पार्ट वन' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, काजल अग्रवाल मंदोदरी, शोभना कैकेसी और विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्वा का किरदार निभा रहे हैं। इनके अलावा भी फिल्म में कई जाने-माने कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
 
भारतीय महाकाव्य पर आधारित इस फिल्म को दो हिस्सों में बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें भव्य विजुअल्स और शानदार कहानी दिखाने के लिए एक बड़ी क्रिएटिव टीम ने काम किया है। वहीं, ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर और ए.आर. रहमान ने फिल्म का म्यूजिक तैयार किया है। 'रामायणम्: पार्ट वन' 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का पहला ट्रैक रिलीज, चार दीवारी और समद खान ने डार्क वर्ल्ड का मूड किया सेट

दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड की 155 करोड़ रुपए की कमाई

दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड की 155 करोड़ रुपए की कमाईफिल्म 'रामायण' आखिरकार थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है और इस तरह से इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करते हुए इतिहास बना दिया है। नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियो और रॉकिंग स्टार यश की मॉन्सटर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस 'रामायण: पार्ट वन' जबरदस्त उत्साह के बीच, 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ हो चुकी है।

कपिल शर्मा के शो में अटल बिहारी वाजपेयी बनकर सुनील ग्रोवर ने मचाया धमाल, हैरान रह गए मेहमान

कपिल शर्मा के शो में अटल बिहारी वाजपेयी बनकर सुनील ग्रोवर ने मचाया धमाल, हैरान रह गए मेहमानभारतीय टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया में जब भी कॉमेडी और वर्सटैलिटी की बात होती है, तो सुनील ग्रोवर का नाम सबसे ऊपर आता है। सलमान खान, आमिर खान, नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, गुलजार और कादर खान जैसी दिग्गज हस्तियों की मिमिक्री से दर्शकों को हंसाने वाले सुनील ग्रोवर ने इस बार कुछ ऐसा किया है, जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है।

दिवाली पार्टी में रुमार्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग पहुंचीं मलाइका अरोरा, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से हुआ सामना!

दिवाली पार्टी में रुमार्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग पहुंचीं मलाइका अरोरा, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से हुआ सामना!बॉलीवुड में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही सितारों की भव्य पार्टियों की चमक-धमक देखने लायक होती है। हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने मुंबई स्थित घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया। बी-टाउन के कई दिग्गज सितारों से सजी इस महफिल में बॉलीवुड की 'स्टाइल क्वीन' मलाइका अरोरा ने अपने ग्लैमरस अवतार से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

किंग फिल्म पर बवाल! क्या बैन होगी SRK की फिल्म? दीपिका की ड्रेस पर भड़के MLA रवि नेगी!

किंग फिल्म पर बवाल! क्या बैन होगी SRK की फिल्म? दीपिका की ड्रेस पर भड़के MLA रवि नेगी!शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है! फिल्म के नए गाने 'तू मिल जाए' में दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस को लेकर देश भर में हंगामा शुरू हो गया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी के एक तीखे बयान से हुई।

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, हाथों में हाथ डालकर दिए रोमांटिक पोज

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, हाथों में हाथ डालकर दिए रोमांटिक पोजमायानगरी मुंबई में दिवाली का जश्न हर साल सितारों की झिलमिलाहट से जगमगाता है, लेकिन इस बार मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे देश और बॉलीवुड गलियारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पार्टी में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय एक साथ, हाथों में हाथ डाले पैपराजी के सामने आए।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।