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रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा
बॉलीवुड की फैशनिस्ता रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को हैरान करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एथनिक लुक से एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पारंपरिक और ग्लैमरस लुक की तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की नजरें उनसे नहीं हट रही हैं।
रकुल प्रीत सिंह का यह नया लुक पारंपरिक भारतीय परिधान और आधुनिक डिजाइनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। रकुल ने येलो रंग की सिल्क साड़ी पहनी है, जिस पर बारीक सुनहरी चेकर्ड लाइन्स बनी हुई हैं। यह साड़ी उनके लुक में एक रॉयल वाइब जोड़ रही है।
साड़ी के साथ रकुल ने गोल्डन कलर का कस्टम जरदोजी कोर्सेट (स्ट्रैपलेस) ब्लाउज कैरी किया है। ब्लाउज पर की गई हैवी एम्ब्रॉयडरी और इसका मॉडर्न कट उनके इस एथनिक लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।
अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गले में एक खूबसूरत हैवी चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, हाथों में कंगन, अंगूठियां और कमर पर एक बेहद आकर्षक कमरबंद पहना हुआ है।
रकुल ने अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए मेकअप और बालों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अपने बालों को बीच से पार्टिंग करके लो कर्ली पोनीटेल लुक दिया है। बालों में लगे पारंपरिक एक्सेसरीज उनके पीछे के लुक को भी बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं।
उन्होंने ग्लोइंग बेस के साथ सॉफ्ट न्यूड मेकअप चुना है. उनके चेहरे पर बिखरी हल्की मुस्कान और आंखों का कॉन्फिडेंस उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को बेहद अट्रैक्टिव और क्लासी बना रहा है।
तस्वीरों में रकुल प्रीत सिंह एक से बढ़कर एक सेक्सी और ग्रेसफुल पोज देती नजर आ रही हैं। सीढ़ियों पर खड़े होकर पूरी साड़ी को फ्लॉन्ट करने से लेकर, दीवार के सहारे कैमरे की तरफ मुड़कर देखने तक, उनका हर अंदाज उनके परफेक्ट फिगर और ग्लैमर को बखूबी बयां कर रहा है।
रकुल का यह लुक शादियों और त्योहारों के सीजन के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को बनाए रखते हुए आपको सबसे अलग और ग्लैमरस दिखा सकता है।
रकुल प्रीत सिंह का रॉयल एथनिक लुक वायरल, येलो सिल्क साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा
बॉलीवुड की फैशनिस्ता रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस को हैरान करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एथनिक लुक से एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पारंपरिक और ग्लैमरस लुक की तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की नजरें उनसे नहीं हट रही हैं।
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72nd National Film Awards: 'आर्टिकल 370' बनी बेस्ट फिल्म, कार्तिक आर्यन और ममूटी बने बेस्ट एक्टर
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित '72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों' की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कर दी गई है। राष्ट्रीय जूरी के पैनल द्वारा साल 2024 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित की गई फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया गया है। इस साल के पुरस्कारों में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है।
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अस्पताल से घर लौटे राजेश शर्मा, जहरीले कीड़े के काटने के बाद हो गए थे गंभीर बीमार
बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा के फैंस के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। हैदराबाद में एक आगामी फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए राजेश शर्मा को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह कोलकाता के अस्पताल से रिलीज होकर अब मुंबई स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं, जहां उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है।