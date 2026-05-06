Rakul Preet Singh ने खोली Pati Patni Aur Woh Do के सेट की मस्ती की कहानी: दोस्तों के साथ काम करना मजेदार

बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री Rakul Preet Singh ने अपनी नई फिल्म ‘Pati Patni Aur Woh Do’ के सेट पर काम करने के अनुभव के बारे में बात की। फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। Rakul ने खुलासा किया कि Ayushmann Khurrana और निर्देशक Mudassar Aziz के साथ फिर से काम करना कितना सहज और मजेदार अनुभव रहा। उनका कहना है कि जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं, तो सेट पर काम करना स्वाभाविक रूप से आसान और मनोरंजक बन जाता है।

Rakul, Ayushmann और Mudassar की दोस्ती ने बनाई सेट पर माहौल

Rakul ने कहा, “इस बार का अनुभव अलग था क्योंकि पहले भी हमने साथ काम किया है। आप जानते हैं कि अभिनेता या निर्देशक कैसे फिल्म और सीन को एप्रोच करता है। यह सहजता और दोस्ताना माहौल सेट पर समय को और मजेदार बनाता है।” Rakul का यह अनुभव दर्शाता है कि भरोसा और मित्रता स्क्रीन पर भी कैमिस्ट्री को मजबूती देती है।

फिल्म का हल्का-फुल्का टोन और एंटरटेनिंग डायनामिक्स

‘Pati Patni Aur Woh Do’ में Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Wamiqa Gabbi और Rakul Preet Singh मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म हल्की-फुल्की कॉमेडी, रिलेटेबल सिचुएशन्स और जीवंत किरदारों के साथ दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाली है। इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बड़े पर्दे का इंतजार फैंस को है।

प्रोडक्शन और रिलीज

फिल्म Gulshan Kumar, B R Chopra और T-Series के बैनर तले प्रस्तुत है। यह T-Series Films और B R Studios का प्रोडक्शन है, निर्देशक Mudassar Aziz, प्रोड्यूसर्स Bhushan Kumar, Renu Ravi Chopra और Krishan Kumar और क्रिएटिव प्रोडक्शन Juno Chopra द्वारा किया गया है। फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।