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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (15:48 IST)

जब CJI ने राजपाल यादव से कहा- अच्छी फिल्म बनाइए, एक्टर ने वहीं बता दिया अगली फिल्म का नाम

जब CJI ने राजपाल यादव से कहा- अच्छी फिल्म बनाइए, एक्टर ने वहीं बता दिया अगली फिल्म का नाम
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (15:48 IST)
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राजपाल यादव की जिंदगी में पिछले 16 साल से चल रही कानूनी और आर्थिक परेशानी अब शायद बड़े पर्दे की कहानी बन सकती है। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपने चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म के नाम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2010 से 2026 तक उनके साथ जो कुछ हुआ, उस पर बनने वाली फिल्म का नाम ‘सोलह सावन झेल के’ होगा। खास बात यह रही कि फिल्म का नाम उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ हुई हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान बताया।
 
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव से पूछा कि क्या वह कुछ नया बना रहे हैं। इस पर अभिनेता ने पहले अपने करियर और पिछले वर्षों में हुए आर्थिक नुकसान के बारे में बात की। उन्होंने अपने विवाद को ‘Merchant of Venice वाला केस’ बताते हुए कहा कि मामला 5 करोड़ रुपये का था, लेकिन इसका असर उनकी जिंदगी और करियर पर इससे कहीं ज्यादा बड़ा पड़ा।
 
राजपाल यादव ने कहा कि कुल रकम 22 करोड़ रुपये थी और 5 करोड़ रुपये के विवाद ने उनके 17 करोड़ रुपये को भी प्रभावित कर दिया। उनके मुताबिक, 2013 से यह स्थिति बनी रही और वह ठीक से कमाई नहीं कर सके। अभिनेता ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ की रिलीज भी प्रभावित हुई।

राजपाल यादव के अनुसार, ‘अता पता लापता’ को 1,200 थिएटर में रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 16 वर्षों में इस विवाद की वजह से उनकी ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
 
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने उस व्यक्ति के साथ अपने पुराने संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2012 में वह उनके दोस्त थे और उन्होंने खुद को 1,000-1,500 करोड़ रुपये का व्यक्ति बताते हुए कहा था कि 5 करोड़ रुपये उनके लिए मायने नहीं रखते। राजपाल यादव के मुताबिक, बाद में उन्हें कोर्ट में घसीटने की बात कही गई।
 
अभिनेता ने कहा कि वह 2012 में ही 5 करोड़ रुपये लौटाने के लिए तैयार थे, लेकिन मामला लंबा खिंचता गया। उनके मुताबिक, जिस 5 करोड़ रुपये के विवाद को वह खत्म करना चाहते थे, उसने आखिरकार उनके लिए 22 करोड़ रुपये की समस्या खड़ी कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे दौर में उनकी ब्रांडिंग खराब हुई और उन्हें प्रतिष्ठा का नुकसान उठाना पड़ा।
 
हालांकि, कोर्ट में बातचीत का माहौल उस समय थोड़ा हल्का हो गया जब CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव से कहा कि वह एक अच्छी फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करें। इस पर अभिनेता ने तुरंत अपनी अगली फिल्म का नाम बता दिया।
 
राजपाल यादव ने कहा कि 2010 से 2026 तक जो कुछ हुआ, उसका नाम उन्होंने ‘सोलह सावन झेल के’ सोचा है। फिल्म का यह नाम उन 16 वर्षों की ओर इशारा करता है, जिनका जिक्र अभिनेता ने कोर्ट में अपनी कानूनी और आर्थिक परेशानियों के संदर्भ में किया।
 
यह बातचीत इसलिए भी दिलचस्प रही क्योंकि एक लंबे कानूनी विवाद के बीच राजपाल यादव ने अपनी निजी परेशानी को फिल्म की कहानी से जोड़ने का संकेत दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी या इसमें कौन-कौन कलाकार नजर आएंगे।
 
इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की उस पेशकश को भी स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले से जुड़े बकाये को चुकाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की बात कही थी। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस व्यवस्था पर गौर किया।
 
राजपाल यादव ने तत्काल 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने की व्यवस्था बताई। उन्होंने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट जमा किए, जबकि बाकी 85 लाख रुपये उनकी संपत्ति के संभावित खरीदार की ओर से 12 अक्टूबर तक दिए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए बाकी रकम के भुगतान का कार्यक्रम तय करने की बात कही।
 
इस तरह 7 अक्टूबर की सुनवाई राजपाल यादव के लिए सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं रही। इसी दौरान उनकी 16 साल पुरानी परेशानी, करियर को हुए नुकसान और भविष्य में उसी कहानी पर फिल्म बनाने का विचार भी सामने आया। अब ‘सोलह सावन झेल के’ नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह किसी काल्पनिक कहानी के बजाय अभिनेता के बताए अपने अनुभवों से जुड़ा हुआ है।
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