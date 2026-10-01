मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव को किया गया बेइज्जत? वायरल वीडियो का सामने आया पूरा सच

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 30 सितंबर को मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए मुंबई में एक प्रार्थना सभा (प्रार्थना मीट) का आयोजन किया गया।

इस प्रार्थना सभा में सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारे पहुंचे, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दावा किया जाने लगा कि प्रार्थना सभा के दौरान जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया।

आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले का असली सच क्या है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक छोटी सी वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि राजपाल यादव मीडिया के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आती है, "आपको बाहर भेजा जाएगा... हमने आपको समझाया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो?"

इस क्लिप के सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। कई लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि राजपाल यादव को प्रार्थना सभा से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। हालांकि, जब कार्यक्रम की पूरी फुटेज सामने आई, तो अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लग गया।

वास्तव में, वह महिला राजपाल यादव को नहीं, बल्कि वहां मौजूद एक ऐसे व्यक्ति को डांट रही थी जो शोक सभा के गंभीर माहौल में अभिनेता के साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इवेंट मैनेजमेंट टीम ने तुरंत दखल दिया और उस शख्स को वहां से हटने के लिए कहा। टीम की डांट के बाद उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और फोन जेब में रख लिया।

शोक सभा में पहुंचे थे कई दिग्गज सितारे

मुश्ताक खान के सम्मान में आयोजित इस प्रार्थना सभा में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने नम आंखों से अपने दिवंगत साथी को याद किया और उनके योगदान को सराहा। प्रार्थना मीट में पूनम ढिल्लों, राजपाल यादव, मुकेश ऋषि, राहुल रॉय, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, सुलभा आर्या, अखिलेश मिश्र, राखी सावंत, उपासना सिंह, सुनील पाल, शहबाज खान जैसे कई दिग्गज शामिल हुए।