  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rajpal yadav insulted at mushtaq khan prayer meet viral video truth revealed
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (12:48 IST)

मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव को किया गया बेइज्जत? वायरल वीडियो का सामने आया पूरा सच

Mushtaq Khan prayer meet
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (12:50 IST)
google-news
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 30 सितंबर को मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए मुंबई में एक प्रार्थना सभा (प्रार्थना मीट) का आयोजन किया गया। 
 
इस प्रार्थना सभा में सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारे पहुंचे, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दावा किया जाने लगा कि प्रार्थना सभा के दौरान जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। 
 
आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले का असली सच क्या है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक छोटी सी वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि राजपाल यादव मीडिया के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आती है, "आपको बाहर भेजा जाएगा... हमने आपको समझाया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो?"
 
इस क्लिप के सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। कई लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि राजपाल यादव को प्रार्थना सभा से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। हालांकि, जब कार्यक्रम की पूरी फुटेज सामने आई, तो अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लग गया।
वास्तव में, वह महिला राजपाल यादव को नहीं, बल्कि वहां मौजूद एक ऐसे व्यक्ति को डांट रही थी जो शोक सभा के गंभीर माहौल में अभिनेता के साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इवेंट मैनेजमेंट टीम ने तुरंत दखल दिया और उस शख्स को वहां से हटने के लिए कहा। टीम की डांट के बाद उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और फोन जेब में रख लिया।
 
शोक सभा में पहुंचे थे कई दिग्गज सितारे
मुश्ताक खान के सम्मान में आयोजित इस प्रार्थना सभा में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने नम आंखों से अपने दिवंगत साथी को याद किया और उनके योगदान को सराहा। प्रार्थना मीट में पूनम ढिल्लों, राजपाल यादव, मुकेश ऋषि, राहुल रॉय, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, सुलभा आर्या, अखिलेश मिश्र, राखी सावंत, उपासना सिंह, सुनील पाल, शहबाज खान जैसे कई दिग्गज शामिल हुए। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
KBC 18 के सेट पर अमिताभ बच्चन को लगी चोट, शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरे बिग बी

राइज एंड फॉल 2: 'गोल्ड डिगर' कहने पर भड़कीं प्रियंका चाहर चौधरी, शहज़ाद पूनावाला को दी थप्पड़ मारने की चेतावनी!

राइज एंड फॉल 2: 'गोल्ड डिगर' कहने पर भड़कीं प्रियंका चाहर चौधरी, शहज़ाद पूनावाला को दी थप्पड़ मारने की चेतावनी!रियालिटी शो 'बिग बॉस' की फाइनलिस्ट रह चुकीं प्रियंका चाहर चौधरी एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज़ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वह ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुचर्चित रियलिटी शो 'राइज़ एंड फॉल' सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट अपनी धाक जमा रही हैं। शो में 'रूलर' बनकर पेंथाउस के ऐशो-आराम का लुत्फ उठा रहीं प्रियंका का हालिया एपिसोड में शहज़ाद पूनावाला के साथ ज़बरदस्त झगड़ा देखने को मिला।

'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के बाद नीम करोली बाबा पर बनेगा टीवी शो, Sony TV ने जारी किया पहला प्रोमो

'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के बाद नीम करोली बाबा पर बनेगा टीवी शो, Sony TV ने जारी किया पहला प्रोमो‘हनुमान अंश’ ने अपनी शानदार कमाई से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। संत नीम करोली बाबा की भक्ति और भगवान हनुमान से उनके गहरे जुड़ाव पर आधारित इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर सबको चौंका दिया। अब फिल्म की सफलता के बाद नीम करोली बाबा की जिंदगी और उनसे जुड़ी चमत्कारिक कहानियां टीवी पर नजर आएंगी। Sony TV और SonyLIV ने नए शो का पहला प्रोमो जारी किया है।

मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव को किया गया बेइज्जत? वायरल वीडियो का सामने आया पूरा सच

मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा में राजपाल यादव को किया गया बेइज्जत? वायरल वीडियो का सामने आया पूरा सचबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 30 सितंबर को मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए मुंबई में एक प्रार्थना सभा (प्रार्थना मीट) का आयोजन किया गया।

KBC 18 के सेट पर अमिताभ बच्चन को लगी चोट, शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरे बिग बी

KBC 18 के सेट पर अमिताभ बच्चन को लगी चोट, शूटिंग के दौरान फिसलकर गिरे बिग बीभारतीय टेलीविजन के सबसे पसंदीदा क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के हालिया एपिसोड में दर्शकों को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। हमेशा ऊर्जा और उत्साह के साथ मंच पर दौड़ते हुए एंट्री करने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इस बार अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल के बजाय शांत और बैठकर अपनी बात रखते नजर आए।

‘कांतारा’ के 4 साल पूरे, SIIMA में 9 अवॉर्ड जीतकर होम्बले फिल्म्स ने फिर दिखाया अपना जलवा

‘कांतारा’ के 4 साल पूरे, SIIMA में 9 अवॉर्ड जीतकर होम्बले फिल्म्स ने फिर दिखाया अपना जलवाहोम्बले फिल्म्स सच में भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जिसने भारतीय सिनेमा को कई सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं। फिल्म ने अब तक अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए कई अवॉर्ड्स हासिल किए हैं, ऐसे में इसने हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स में अपना जलवा दिखाया। कांतारा ने इस अवॉर्ड शो में कुल 9 अवॉर्ड्स अपने नाम किए।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।